충주시, 민선9기 공약 4개 분야 42개 사업 확정

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관광공사 설립·문화예술의전당 기반 조성 등…시민 체감형 사업 추진

[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충주시가 민선9기 시정 운영의 밑그림이 될 4개 분야 42개 공약사업을 최종 확정하고 본격적인 이행에 들어간다.

충주시는 28일 시청 중회의실에서 이동석 충주시장과 공약평가위원 등 13명이 참석한 가운데 '민선9기 첫 공약평가위원회'를 열고 공약사업을 최종 확정했다고 밝혔다.

충주시청. [사진=충주시] 2026.09.28 baek3413@newspim.com

이번 위원회는 시정조정위원회 심의를 거친 각 부서별 공약사업 실행계획을 토대로 사업별 이행 가능성과 예산 투입 현황 등을 검토하기 위해 마련됐다.

이날 확정된 공약은 4개 분야 42개 사업이다. 주요 사업으로는 ▲충주 관광공사 설립▲문화예술의전당 건립 기반 조성▲65세 이상 어르신 시내버스 무제한 이용▲초·중·고 학생 관련 지원사업 등이 포함됐다.

시는 공약사업별 세부 실행계획에 따라 사업을 단계적으로 추진하고 추진 상황을 지속적으로 점검해 시민들이 정책 성과를 체감할 수 있도록 한다는 방침이다.

시 관계자는 "민선9기 공약은 시민 생활과 지역 발전에 직접적인 영향을 미치는 사업 중심으로 구성됐다"며 "실행 가능성과 재정 여건을 꼼꼼히 살피면서 시민이 체감할 수 있는 성과를 만들어가겠다"고 말했다.



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