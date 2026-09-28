폴라리스우노, 해외 현지생산 확대

해외 생산기지 확대로 글로벌 원가경쟁력 강화

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 글로벌 가발용 합성사 전문기업 폴라리스우노가 남아프리카공화국과 인도네시아 생산거점을 기반으로 해외 현지생산 체제를 강화하고 글로벌 시장 확대에 나선다.

28일 폴라리스우노는 남아공 생산법인 '우노파이버'의 성장세를 바탕으로 현지 생산을 통한 원가 및 공급 경쟁력을 높이는 한편, 인도네시아 생산기지의 생산 효율화를 통해 글로벌 시장 대응력을 강화할 계획이라고 밝혔다.

우노파이버의 올해 상반기 매출은 157억원으로 전년 동기 97억원 대비 약 62% 증가했다. 2024년 상반기 매출 92억원과 비교하면 2년 만에 약 70% 늘었다. 회사는 생산물량 확대와 생산·판매 효율화가 매출 증가에 영향을 미쳤다고 설명했다.

폴라리스우노 로고. [사진=폴라리스우노]

수익성도 개선됐다. 올해 상반기 우노파이버의 영업이익은 16억원으로 전년 동기 대비 182% 증가했다. 영업이익 증가율이 매출 증가율을 웃돌면서 현지 생산 확대에 따른 수익성 개선 효과가 나타났다는 게 회사 측 설명이다.

2013년 설립된 우노파이버는 폴라리스우노가 지분 100%를 보유한 남아공 생산법인이다. 아프리카 주요 수요처와 인접한 현지 공장에서 가발용 원사를 생산·공급하고 있다. 이를 통해 물류비와 운송기간을 줄이고 고객사의 주문 및 납기 변화에 대응하고 있다.

폴라리스우노는 남아공에서 축적한 현지생산 경험을 기반으로 인도네시아 생산기지의 경쟁력도 높일 계획이다. 지난 2023년 인도네시아 현지법인을 설립한 데 이어 2024년 3월 신공장을 준공하고 생산을 본격화했다.

회사는 인건비와 토지, 전력 등 주요 생산비용 측면에서 경쟁력을 갖춘 인도네시아의 생산 비중을 확대하고 공장 운영 효율화를 통해 원가경쟁력을 강화한다는 계획이다. 남아공과 인도네시아 등 생산기지별 역할과 공급망을 효율화해 기존 시장과 북미 등 주요 가발용 원사 시장에서 고객 기반을 확대할 방침이다.

폴라리스우노의 주력 제품은 모발에 직접 땋아 사용하는 브레이드 가발용 원사다. 브레이드 가발은 아프리카와 북미 등을 중심으로 수요가 형성돼 있다. 회사는 기존 브레이드 원사의 품질과 가격 경쟁력을 높이는 동시에 시장 수요에 대응한 차세대 제품 개발도 추진하고 있다.

폴라리스우노 관계자는 "남아공 법인의 성장세를 통해 수요시장과 가까운 지역에서 생산하는 현지화 전략의 경쟁력을 확인하고 있다"며 "인도네시아 생산기지의 원가경쟁력과 생산 효율성을 지속적으로 높여 글로벌 공급 역량을 강화할 것"이라고 말했다.

이어 "주력인 브레이드 원사의 경쟁력을 높이는 동시에 차세대 제품 개발과 고객 다변화를 추진해 북미를 비롯한 글로벌 시장에서 사업 기반을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

폴라리스우노는 향후 남아공과 인도네시아 생산거점의 운영 효율화와 함께 연구개발(R&D) 및 생산기술 고도화를 추진해 제품 경쟁력을 높일 계획이다.

nylee54@newspim.com