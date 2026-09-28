아크릴, 기술 키노트 'ACRYL NOW' 론칭

통신 경로 활용률 최대 98%

GPU 100장 기준 연간 20억원 절감

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 인공지능 전환(AX) 인프라 전문기업 아크릴은 현재 개발·공급 중인 제품의 기술과 사업 성과를 경영진이 직접 소개하는 기술 키노트 'ACRYL NOW(아크릴 나우)'를 론칭했다고 28일 밝혔다.

회사에 따르면 ACRYL NOW는 주요 제품의 시연과 성능 검증 결과, 상용화 성과와 향후 개발 방향 등을 소개하는 온라인 콘텐츠다. 아크릴은 주요 제품 출시와 사업 성과에 맞춰 후속 콘텐츠를 지속적으로 공개할 예정이다.

첫 번째 편에서는 GPU 효율화 플랫폼 'GPUBASE'의 신규 버전 1.1과 향후 개발 계획을 소개했다. '기업은 이미 구매한 GPU를 끝까지 쓰고 있는가'를 주제로 AI 인프라 투자가 확대되는 상황에서 추가 GPU 도입에 앞서 기존 GPU 자원의 활용도를 높이는 방안을 다뤘다.

아크릴 로고. [사진=아크릴]

GPUBASE는 아크릴이 자체 개발한 GPU 인프라 운영·관리 소프트웨어다. 기업과 기관이 보유한 GPU 자원을 배분·관리하고 서버 간 통신 병목과 서비스 요청 대기 등 GPU 유휴 시간을 발생시키는 요인을 줄여 기존 인프라의 활용도를 높이는 데 초점을 맞췄다.

계정·할당량 관리, GPU 분할, 작업 스케줄링, 모니터링 등 GPU 관리 기능과 함께 자원 자동 배분, 통신 최적화, 서비스 우선 처리, AI 추론 연산 최적화 기능 등을 하나의 플랫폼에서 제공한다. 별도의 고가 네트워크 장비 없이 기존 네트워크의 통신 경로를 효율화할 수 있으며 엔비디아 GPU와 국산 NPU 등 서로 다른 AI 가속기를 통합 운영할 수 있다고 회사 측은 설명했다.

아크릴에 따르면 GPUBASE의 통신 최적화 기술을 적용할 경우 통신 경로 활용률을 최대 98%까지 높일 수 있다. 회사는 이를 토대로 GPU 100장 기준 연간 20억원 이상의 비용 절감 효과를 기대하고 있다.

성능 검증 결과도 공개했다. 동일한 장비와 작업을 기준으로 GPUBASE 적용 전후를 비교한 결과 작업 완료 시간과 대기 시간이 각각 27.1%, 39.1% 개선됐으며 분산 학습 속도는 57% 향상됐다.

지난 7월에는 AWS와 구글 클라우드, 마이크로소프트 애저 환경에서 총 1272장의 GPU를 활용한 대규모 인프라 검증을 완료했다. 18종의 장애 상황에서 감지·복구 성능을 점검한 결과 GPU 실효 가동률은 최대 93%를 기록했다.

상용 공급도 확대하고 있다. 아크릴은 한컴을 비롯한 주요 기업의 모듈형 데이터센터에 GPUBASE를 누적 55억원 규모로 공급했다. 국내 1위 EPC 기업의 폐쇄망과 정부부처·지자체의 망분리 환경에서도 운영 중이다. 회사는 폐쇄망 적용이 가능한 점을 기반으로 보안 수준이 높은 공공기관과 대기업, 자체 GPU 인프라를 구축한 데이터센터 등을 중심으로 공급 범위를 확대하고 있다.

이번 GPUBASE 1.1은 주요 기능을 하나의 관리 화면과 명령 체계로 통합해 설치와 운영 편의성을 높였다. 향후에는 전력 효율을 고려해 GPU 작업을 배치하는 '전력 기준 스케줄링'과 대화형 AI 인프라 운영 솔루션, 저장장치와 GPU 간 데이터 처리 성능을 높이는 기능 등을 추가할 계획이다.

박외진 아크릴 대표는 "GPU를 추가로 확보하는 것만큼 이미 구축한 GPU를 얼마나 효율적으로 활용하느냐가 AI 인프라 경쟁력의 핵심이 되고 있다"며 "ACRYL NOW를 통해 아크릴이 개발·공급 중인 제품의 성능과 상용화 성과를 지속적으로 소개해 나갈 것"이라고 말했다.

ACRYL NOW는 아크릴 공식 유튜브 채널에서 공개된다. 아크릴은 GPUBASE 1.1 편에 이어 오는 10월 'ACRYL NOW Healthcare AX'를 선보일 예정이다.

nylee54@newspim.com