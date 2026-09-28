탑런토탈솔루션, 베트남 모빌리티 기업에 1000억원 수주

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외장부품 9종 공급…올해 10월부터 5년간 양산

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 전장·디스플레이 전문기업 탑런토탈솔루션이 베트남 대표 모빌리티 기업의 공급망에 진입했다. 베트남 법인이 현지 주요 모빌리티 기업의 전기이륜차 모델에 적용되는 외장부품 9종 공급 프로젝트를 수주했다고 28일 밝혔다.

회사에 따르면 올해 10월부터 양산이 본격화되며, 공급 기간 5년에 수주액은 1000억원 규모다. 향후 추가 모델 적용은 물론 전장부품과 차량용 디스플레이 모듈 분야로 협력 범위를 확대할 계획이다.

이번 수주는 베트남 법인의 생산 인프라 투자 성과가 실제 수주로 이어진 결과다. 탑런토탈솔루션은 지난해 약 140억원을 투자해 베트남 법인 내 대형 자동 로봇 도장라인을 구축했으며, 현재 2기를 운영 중이다.

최대 1.8m급 제품 생산이 가능하며, 헤드업디스플레이(HUD), 모바일용 스티프너, 스티로폼 등 다양한 제품을 생산하고 있다. 특히 차량용 인포테인먼트(IVI) 기구물은 사출, 도장, 레이저 각인, 조립까지 일괄 수행할 수 있는 생산체계를 갖추고 있다.

탑런토탈솔루션 로고, [사진=탑런토탈솔루션]

회사에 따르면 베트남 현지에서 대형 제품의 사출과 도장 공정을 동시에 수행할 수 있는 기업이 많지 않은 만큼, 이러한 생산 역량이 신규 고객 확보의 경쟁력으로 작용하고 있다.

탑런토탈솔루션은 중국과 베트남을 양대 생산거점으로 육성하는 글로벌 생산 전략을 추진 중이다. 중국 법인은 최근 BOE 계열사를 대상으로 카메라 기반 사이드미러(CMS) 공급 사업을 수주하는 등 신규 고객 확보를 지속하고 있다.

회사 관계자는 "이번 수주는 선제적인 생산설비 투자가 실제 고객 확보와 신규 매출 창출로 이어진 의미 있는 성과"라며 "베트남 법인을 글로벌 전장부품 생산의 핵심 거점으로 육성하는 동시에 중국과 함께 글로벌 고객 기반을 지속 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

nylee54@newspim.com