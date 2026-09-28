뉴로메카, 국가 '피지컬 AI' 프로젝트 주관

조선 완전 자율용접 기술개발 주도

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 피지컬AI·로봇 자동화 전문기업 뉴로메카가 과학기술정보통신부의 '인간-AI 협업형 LAM(Large Action Model) 개발·글로벌 실증' 사업에 주관연구개발기관으로 선정됐다고 28일 밝혔다.

회사에 따르면 지난 8월부터 오는 2030년 12월까지 총 175억원 규모로 추진되는 '곡면 외판 구조물 용접 공정 융합데이터 수집 및 실증 기술개발' 과제를 주도한다.

정부는 올해부터 2030년까지 전북과 경남에 총 1조4131억원을 투입하는 국가 피지컬 AI 연구개발사업을 진행 중이다. 이번 세부과제의 정부지원 연구개발비는 105억원이며, 뉴로메카가 주관기관을 맡고 자회사 로볼루션을 비롯한 산·학·연 기관들이 공동으로 참여한다.

뉴로메카 로고. [사진=뉴로메카]

회사에 따르면 조선 곡블록 제조공정의 자율용접 기술 개발이 핵심이다. 곡블록은 형상과 곡률이 일정하지 않고 조립오차와 열변형이 발생해 자동화 난도가 높다. 뉴로메카는 용접 과정에서 발생하는 형상·공간정보, 용접선 위치, 로봇 동작, 용접조건, 센서 및 품질정보 등을 융합데이터로 구축해 LAM 학습과 로봇 제어에 활용할 계획이다.

이를 통해 로봇이 용접경로와 작업조건을 스스로 결정하고, 공정 중 발생하는 변화에 맞춰 궤적과 용접조건을 실시간으로 보정하는 완전 자율용접 기술을 개발한다.

국내 조선업의 호황이 이어지는 가운데 수주 물량을 적기에 생산하려면 숙련 용접인력 부족을 보완하고 생산성과 품질을 동시에 높일 수 있는 로봇 용접 투자가 필수적이다.

뉴로메카는 이번 사업에서 확보한 데이터와 자율제어 기술을 표준 자율용접 플랫폼으로 사업화하고 로봇과 비전, 제어 소프트웨어가 결합된 통합 솔루션 공급을 확대할 계획이다. 향후 해양플랜트, 철구조물 및 방산 분야까지 적용 범위를 넓혀 용접 로봇 사업을 확대한다는 전략이다.

박종훈 뉴로메카 대표이사는 "곡블록 현장의 융합데이터와 LAM 기술을 기반으로 로봇이 스스로 인지하고 판단하며 용접하는 완전 자율용접을 구현할 것"이라며 "국가 연구개발 성과를 상용 솔루션으로 연결해 중공업·철강 등 고난도 제조 분야까지 적용 범위를 넓혀 용접 로봇 사업의 매출을 확대하겠다"고 밝혔다.

nylee54@newspim.com