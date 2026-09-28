조용철 농심 대표 "신라면, K컬처 대표 문화상품"

멕시코서 중남미 공략 가속

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 멕시코 K박람회에 참가한 농심 조용철 대표이사가 "신라면은 단순한 식품을 넘어 K컬처를 대표하는 문화상품으로 확고히 자리 잡았다"며 "이번 멕시코 K박람회를 통해 세계인에게 신라면의 브랜드 가치인 'Spicy Happiness In Noodles'를 진심으로 전달할 수 있었다"고 평가했다.

관계자들과 멕시코 신라면 부스앞에서 포즈를 취한 농심 조용철 대표이사(맨 오른쪽). [사진= 농심]

이어 조 대표는 "앞으로도 글로벌 소비자들과 적극적으로 소통하고 전 세계 핵심시장의 유통채널을 더욱 공격적으로 확장해 신라면을 K푸드의 국가대표 브랜드로 성장시킬 것"이라며 "이를 바탕으로 오는 2030년까지 해외 매출 비중을 60% 이상으로 확대하고 매출 7조 3000억 원과 영업이익률 10% 목표를 반드시 달성하겠다"고 말했다.

농심은 9월 24일부터 27일(현지시각)까지 나흘간 멕시코시티 월드트레이드센터 국제전시컨벤션센터에서 열린 '2026 K-EXPO MEXICO'(멕시코 K박람회)에 참가해 한국의 매운맛을 알렸다. 멕시코 K박람회는 문화체육관광부가 주최하고 한국콘텐츠진흥원이 주관하는 종합 한류 박람회다. 농심은 국내 라면 기업 중 유일하게 이번 행사에 참여했다.

농심은 지난 6월 멕시코 '캄포 마르테 26'을 통해 중남미 시장 공략을 강화한 데 이어 독일 게임스컴과 UAE 코믹콘 등 세계적인 행사에 잇따라 참가하며 글로벌 소비자와의 접점을 확대해왔다.

이번 행사에서 농심은 신라면 부스를 운영하며 글로벌 소비자와 적극 소통했다. 부스는 신라면 브랜드 고유의 세계관을 입체적으로 담아낸 '신버스(Shinverse)'를 메인 콘셉트로 꾸며졌다. 멕시코 현지의 높은 K팝 인기를 고려해 브랜드 앰배서더인 에스파를 활용한 포토존을 부스 전·측면에 배치해 관람객의 이목을 사로잡았다.

농심은 박람회 기간 현지 주요 유통 채널과의 비즈니스 미팅을 통해 중남미 지역 공략에도 나섰다. 용기면 선호도가 높은 멕시코 현지 트렌드를 반영해 멕시코 내 170여 개 매장을 운영 중인 글로벌 유통사 '샘스클럽'과 신라면 큰사발 및 신라면 툼바 큰사발 제품의 연내 입점 및 내년 초 판매를 추진하기로 했다. 멕시코 대형 유통체인 '소리아나'와는 오는 11월 멕시코의 블랙프라이데이로 불리는 '부엔 핀'에 맞춰 농심 제품 전용 매대를 운영하고 다양한 판촉행사를 진행하기로 했다. .

농심은 중남미 시장의 성장세를 고려해 지리적 교두보인 멕시코 시장을 중심으로 중남미 수출 확대에 총력을 기울일 예정이다.

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