삼성액티브운용 'KoAct 고배당액티브' 순자산 500억 돌파…월배당 투자자 몰렸다

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9월 분배금 주당 82원…배당·시세차익 동시 추구

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 삼성액티브자산운용의 'KoAct 고배당액티브 ETF'가 상장 약 두 달 만에 순자산 500억원을 돌파했다.

증시 변동성이 확대되는 가운데 매월 현금흐름을 제공하는 월배당 상품에 투자자들의 관심이 이어진 영향으로 풀이된다.

28일 삼성액티브자산운용에 따르면 KoAct 고배당액티브 ETF의 순자산은 625억원으로 집계됐다. 지난 7월 28일 상장 이후 개인투자자의 누적 순매수는 239억2000만원을 기록했으며 같은 기간 수익률은 4.12%를 나타냈다.

KoAct 고배당액티브 ETF는 배당수익률이 높은 종목뿐 아니라 향후 실적 개선과 주주환원 확대를 통해 배당 증가가 기대되는 기업에 투자하는 월배당 ETF다.

삼성액티브자산운용의 'KoAct 고배당액티브 ETF'가 상장 약 두 달 만에 순자산 500억원을 돌파했다. [이미지=삼성액티브자산운용]

액티브 운용을 통해 예상 배당수익률 변화를 반영하고 배당 매력이 높아지는 종목 비중을 선제적으로 조정하는 것이 특징이다.

9월 분배금은 주당 82원으로 총 분배율은 약 0.8%다. 이번 분배금을 받기 위해서는 28일까지 ETF를 매수해야 하며 분배금 지급 예정일은 다음 달 2일이다.

현재 주요 편입 종목은 현대엘리베이터(7.79%), 우리금융지주(5.54%), GS(5.33%), JB금융지주(5.09%), DB손해보험(4.88%), 삼성전자우(4.17%) 등이다. 배당 지속 가능성이 높은 기업을 중심으로 포트폴리오를 구성했다.

최근 월배당 ETF 시장은 정기적인 현금흐름을 선호하는 투자자들이 늘면서 빠르게 성장하고 있다. 특히 액티브형 월배당 ETF는 단순히 현재 배당수익률이 높은 종목을 담는 데 그치지 않고 향후 배당 확대 가능성과 기업가치 상승까지 고려해 초과수익을 추구하는 전략을 활용한다.

남은영 삼성액티브자산운용 운용1팀장은 "단순히 고배당을 지급하는 종목이 아니라 향후 배당 확대가 기대되거나 신사업 투자로 변화가 예상되는 기업에 투자한다"며 "최근 우선주에 대한 관심이 높아지는 만큼 액티브 ETF는 배당수익뿐 아니라 보통주와 괴리율이 높은 우선주 투자 등을 통해 추가 수익도 추구한다"고 말했다.

plum@newspim.com