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에너지 안보 대안 떠오른 '수소'…한국은 지원 축소 우려

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AI 핵심 요약

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  • 중동 전쟁 장기화 속 한국이 18일 석유 최고가격제를 연장했다.
  • IEA와 수소위원회는 수소가 에너지 안보 대안이라 강조했다.
  • 한국은 수소 예산과 발전물량 축소로 불확실성이 커졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

IEA·수소위원회, 공급망 다변화 역할 강조
보조금·발전 입찰물량 감소에 투자 불확실성 확대

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 중동 전쟁 등 지정학적 리스크로 에너지 수급 불안이 장기화하면서 수소가 에너지 안보를 강화할 대안으로 주목받고 있다. 국제에너지기구(IEA)와 수소위원회는 수소를 통한 화석연료 의존도 완화와 일관된 정책 지원을 강조한다. 반면 한국은 관련 예산과 발전 입찰물량이 줄면서 산업 생태계 위축을 우려하는 목소리가 나온다.

수소전기버스 일렉시티 FCEV. [사진=현대차]

산업통상부는 18일 석유 최고가격제를 다시 연장한다고 발표했다. 1997년 유가 자유화 이후 29년 만에 도입한 제도로, 3월 13일 시행 이후 열 번째 최고가격 결정이다. 비상조치가 반년 넘게 이어지면서 에너지 자급 기반이 취약한 한국의 구조적 한계가 드러나고 있다.

에너지경제연구원에 따르면 2024년 한국의 에너지 수입 의존도는 93.7%다. 정유업계가 추산한 최고가격제 관련 누적 손실은 6월 중순 이미 5조원에 달해 정부가 확보한 예비비 4조2000억원을 넘어섰다. 정부와 정유사 간 이견으로 3월 13일부터 6월 30일까지 발생한 손실의 1차 정산도 이뤄지지 않았다.

◆ IEA·수소위원회 "수소, 에너지 안보 역할 확대"

IEA는 6월 발간한 '글로벌 하이드로젠 리뷰 2026'에서 수소가 화석연료 수입 의존도를 낮춰 에너지 안보를 강화할 수 있다고 밝혔다. 매장량이 특정 지역에 집중된 석유·가스와 달리 수소는 각국이 자국 내에서 생산할 수 있다는 설명이다.

재생에너지나 원자력 발전 전력으로 물을 전기분해하거나 음식물 폐기물, 하수 슬러지 등 유기성 폐기물을 원료로 활용할 수 있다. IEA는 에너지의 70% 이상을 해외에서 조달하고 특정 국가 수입 비중이 25%를 넘는 한국·독일·일본에서 재생에너지 기반 수소가 수입 대체와 공급망 다변화에 기여할 수 있다고 분석했다.

각국의 지원도 확대되고 있다. 국가 수소전략을 보유한 나라는 2021년 23개국에서 2026년 66개국으로 늘었다. 중국은 5개 도시군에 4년간 최대 80억위안을 지원하는 2차 시범사업에 착수했다. 일본은 3조엔을 투입해 저탄소수소와 화석연료의 가격 차이를 최장 15년간 보전하고, 유럽연합은 유럽수소은행을 통해 재생수소 생산자에게 최장 10년간 보조금을 지급한다.

수소위원회가 9월 발간한 '글로벌 하이드로젠 컴퍼스 2026'에 따르면 청정수소 누적 확정 투자는 1300억달러를 넘어섰고, 최종투자결정(FID)에 도달한 프로젝트는 570개 이상이다. 가동 중인 생산능력은 연간 약 170만톤으로 전년 대비 70% 증가했다.

수소위원회는 산업이 계획·실증을 넘어 본격적인 운영 단계로 진입하고 있다고 평가하면서 성장을 이어가려면 안정적이고 일관된 정책 실행이 필요하다고 강조했다.

◆ 보조금·발전물량 축소…한국은 정책 예측 가능성 저하

한국은 연료전지·수전해 등 핵심 기술을 육성하고 2020년 2월 세계 최초로 수소법을 제정했다. 2024년 5월에는 청정수소발전 입찰시장을 개설했지만, 최근 지원 축소로 경쟁력 유지에 대한 우려가 커지고 있다.

기후에너지환경부가 9월 초 공개한 2027년 예산안 지출구조조정 내역에 따르면 수소전기차 보조금은 5762억원에서 4457억원으로 약 23%, 수소충전소 보조금은 1897억원에서 1197억원으로 약 37% 줄어든다.

세제 지원도 축소된다. 승용 수소전기차 개별소비세 감면은 2027년부터 단계적으로 줄어 2028년 말 종료되고, 취득세 감면은 2027년 말 일몰을 앞두고 있다. 시내·마을·농어촌 수소전기버스 부가가치세 면세도 당초보다 2년 앞당겨 올해 말 종료될 예정이다.

일반수소발전 입찰시장 개설물량은 1300GWh에서 930GWh로 줄었고 청정수소발전은 500GWh에 그친다. 수년 치 물량을 사전 공개하던 방식과 달리 올해는 2026년 물량만 확정하고 2027년 물량은 내년에 정하기로 해 기업들의 투자계획 수립도 어려워졌다.

정책 컨트롤타워인 수소경제위원회도 2024년 11월 7차 회의 이후 개최 소식이 전해지지 않고 있다. 주요국이 장기 지원으로 투자 기반을 넓히는 가운데 국내 정책의 불확실성이 지속되면 정부 로드맵을 믿고 투자한 기업들의 부담과 생태계 위축이 커질 수 있다는 지적이다.

chanw@newspim.com

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한국 야구, 일본 3-1 제압 금메달 [서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국 야구대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승전에서 일본을 꺾었다. 아시안게임 5연패를 달성했다. 한국은 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=KBO] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 앞서 한국은 지난 25일 일본과 슈퍼라운드 1차전에서 타선이 침묵해 0-5로 패했지만, 이날 결승전에서 승리해 완패를 설욕했다. 이날 승리의 주역은 단연 선발로 나선 곽빈이다. 곽빈은 6.1이닝 동안 111개의 공을 던지며 4피안타 2사사구 9탈삼진 1실점(1자책점)을 기록했다. [서울=뉴스핌] 곽빈이 지난 17일 아시안게임 대표팀 소집 후 연습에서 몸을 풀고 있다. [사진=두산 베어스] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 곽빈은 6회까지 이미 92개의 공을 던졌지만 7회에도 마운드에 올라가 투구를 이어갔다. 하지만 7회 1사 1, 2루 상황에서 3루수 사토 유키에게 적시타를 맞았다. 한국 벤치는 곽빈을 내리고 조병현을 대신 올렸다. 곽빈은 아쉬움을 감추지 못하며 마운드를 내려갔다. 곽빈은 지난 21일 처음 치른 대만과 조별리그 경기에서 6이닝 무피안타 2사사구 10탈삼진 무실점을 기록하며 승리를 챙겼다. 한국 야구 국가대표 류지현 감독은 가장 중요한 일전에 곽빈을 선발로 내세웠다. 곽빈은 100개가 넘는 혼신의 역투를 펼쳤지만, 이날 승리를 챙기지는 못했다. 이날 한국 타선은 초반부터 여러 차례 득점 기회를 맞았지만 이를 살리지 못했다. 2회 먼저 1점을 냈지만 7회까지 추가득점에 실패했다. 그 사이 7회 일본에 1-1 동점을 허용했다.  [서울=뉴스핌] 한국 야구대표팀이 27일 일본 아이치현 도요하시 시민구장에서 열린 대회 야구 결승전에서 일본에 3-1로 승리했다. [사진=대한체육회] 2026.09.27 willowdy@newspim.com 8회초 타선이 다시 집중력을 발휘했다. 김지찬의 2루타, 조형우의 희생번트, 김주원의 볼넷으로 만들어진 1사 1, 3루 상황에서 이번 대회 내내 부진했던 김도영이 내야 안타를 쳤고, 3루 주자가 역전 득점을 기록했다. 이어 문보경(LG)이 적시타를 날려 2루 주자 정준재를 홈으로 불러들여 3-1까지 달아났다. 8회말 김지찬 실책 속에 1사 2루 위기에 놓인 한국은 박영현을 기용했다. 박영현은 8회말 위기를 실점 없이 막아냈다. 9회에도 마운드에 올라 2사 이후 볼넷에 안타로 1,2루 실점위기에 놓였지만, 시바사키 마사토를 삼진으로 잡으며 경기를 끝냈다. 아시안게임 통산 7번째 금메달을 따낸 한국은 2010 광저우, 2014 인천, 2018 자카르타·팔렘방, 2022 항저우에 이어 5연속 아시아 정상에 올랐다. LG 김영우, 한화 문현빈, SSG 조형우 정준재, 삼성 배찬승 이재현, KT 소형준 오원석, 롯데 최준용 김진욱, KIA 김도영 성영탁 박재현, 두산 최민석 박준순, 키움 김건희까지 이번 우승으로 병역 혜택을 받게 됐다. willowdy@newspim.com 2026-09-27 23:18
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女 핸드볼, 일본 꺾고 8년 만의 금메달 [서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 여자 핸드볼이 일본을 꺾고 8년 만에 아시안게임 정상에 복귀했다. 이계청 감독이 이끄는 한국은 27일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 핸드볼 풀리그 최종전에서 일본을 27-23으로 제압했다. [서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 여자핸드볼 국가대표. [사진=대한체육회] 2026.09.19 psoq1337@newspim.com 한국은 6전 전승, 승점 12로 금메달을 확정했다. 일본은 5승 1패(승점 10)로 은메달, 중국은 4승 2패(승점 8)로 동메달을 차지했다. 이번 대회 여자 핸드볼은 7개 팀이 한 차례씩 맞붙는 풀리그 방식으로 진행됐다. 한국과 일본은 나란히 5연승을 거두며 최종전에서 사실상의 금메달 결정전을 치렀다. 한국은 초반부터 주도권을 잡았다. 경기 시작 2분 만에 페널티 스로우로 먼저 실점했지만 류은희와 권한나의 연속 득점으로 곧바로 역전했다. 전반 9분에는 전지연이 수비에서 공을 빼앗은 뒤 김보은의 속공 득점으로 연결하며 6-3까지 달아났다. 일본이 골키퍼를 빼고 필드 선수를 추가하는 파워 플레이로 반격했지만, 한국은 굳건했다. 수비 성공 후 골키퍼 박새영이 빈 골문을 향해 직접 득점하며 9-7을 만들었다. '원포인트 골키퍼' 정진희도 교체 투입된 뒤 7m 스로우를 막아내며 힘을 보탰고, 한국은 전반을 16-12로 앞선 채 마쳤다. 후반 일본의 추격이 거셌다. 한국은 한미슬이 2분 퇴장을 세 차례 받아 코트를 떠나는 악재 속에서 24-22까지 쫓겼다. 그러나 승부처에서 다시 집중력을 발휘했다. 일본이 류은희를 중심으로 한 공격을 견제하자, 전지연과 강은혜가 득점을 보탰다. 박새영은 일본의 속공을 연달아 막아냈다. 류은희도 결정적인 득점을 추가하며 승기를 굳혔다. 이후 한국은 끝까지 리드를 지켜 27-23으로 경기를 마무리했다.  박새영은 전반에 7개와 후반 5개를 합쳐 12번이나 골을 막아 방어율 41％로 금메달 획득에 혁혁한 공을 세웠다. 베테랑 류은희도 이날 6골을 넣으며 힘을 보탰다.  이로써 한국은 2022 항저우 아시안게임 결승에서 일본에 19-29로 패했던 아픔도 씻어냈다. 한국 여자 핸드볼이 아시안게임 금메달을 차지한 것은 2018 자카르타·팔렘방 대회 이후 8년 만이다. 여자 핸드볼이 정식 종목으로 채택된 1990 베이징 대회 이후 한국은 이번 대회까지 통산 8번째 금메달을 수확했다. football1229@newspim.com 2026-09-27 20:04

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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