KAI, 멕시코 항공우주산업협회·포스코인터와 3자 MOU

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현지 생산·기술협력·공급망 현지화 추진…중남미 사업 기회 확대

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 한국항공우주산업(KAI)이 멕시코 항공우주산업협회(FEMIA), 포스코인터내셔널과 손잡고 멕시코를 거점으로 중남미 항공우주 시장 공략에 나선다.

KAI는 이재명 대통령의 멕시코 국빈 방문에 맞춰 현지에서 FEMIA, 포스코인터내셔널과 '항공우주 산업 협력 양해각서(MOU)'를 체결했다고 28일 밝혔다.

한-멕시코 비즈니스포럼 기념촬영.[사진=KAI]

이번 협약은 멕시코 정부가 추진하는 중장기 경제 발전 전략인 '플랜 멕시코(Plan Mexico)'에 맞춰 현지 항공우주 산업 생태계를 강화하고 양국 간 전략적 협력 관계를 확대하기 위해 마련됐다.

FEMIA는 100개 이상의 회원사를 보유한 멕시코 항공우주 산업계 대표 협회로, 정부의 항공우주 산업 정책 수립과 글로벌 공급망 확대 등을 지원하고 있다.

KAI는 이번 협약을 통해 완제기와 민수, 우주 분야의 플랫폼 및 기술력을 기반으로 멕시코 현지 파트너의 참여를 확대할 계획이다.

특히 고정익과 회전익, 무인기, 위성, 항공정비(MRO), 기체 구조물 등 KAI의 사업 영역을 바탕으로 현지 생산과 기술협력, 공급망 현지화를 포함한 협력 모델을 검토한다. 이를 통해 멕시코 항공우주 산업과 연계한 사업 모델을 구축하고 중남미 시장에서 사업 기회를 확대한다는 구상이다.

FEMIA는 현지 항공우주 산업 관계자와 공공기관 간 교류를 지원하고 협력 가능한 현지 파트너 발굴과 정책 정보 제공 등을 담당한다.

포스코인터내셔널은 글로벌 네트워크를 활용해 신규 사업 기회를 발굴하고 금융 협력 방안을 모색한다. 발굴된 멕시코 현지 기업이 KAI의 항공우주 제조 공급망에 참여할 수 있도록 지원할 예정이다.

KAI와 포스코인터내셔널은 앞서 지난해 10월 '글로벌 항공우주 시장 동반 진출을 위한 전략적 업무협약'을 체결하고 해외 수출 확대를 위한 협력 체계를 구축한 바 있다.

김종출 KAI 대표이사는 "이번 협력은 멕시코의 국가 전략 산업 정책인 '플랜 멕시코'의 성공적인 추진에 기여함과 동시에 양국이 항공우주 산업의 핵심 파트너로 자리매김하는 중대한 전환점이 될 것"이라며 "멕시코와의 협력을 거점으로 중미 지역 내 FA-50 진출을 가속화하고 향후 북미와 남미 시장까지 수출 저변을 확대해 나가겠다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com