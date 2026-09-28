LG유플러스, IBCT와 '카테나-X' 공동사업…유럽 공급망 규제 대응

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국내 제조기업 대상 가입·시스템 구축·운영 전 과정 지원

클라우드·통신·보안 역량 결합…중소·중견기업 진입 부담 완화

[서울=뉴스핌] 정승원 기자, 심재민 인턴기자 = LG유플러스가 데이터스페이스 전문기업 아이비씨티(IBCT)와 국내 제조기업의 유럽 공급망 데이터 규제 대응 지원에 나선다.

LG유플러스는 IBCT와 '카테나-X(Catena-X) 사업 전략적 파트너십 체결 및 공동사업 출범식'을 열고 국내 제조기업의 카테나-X 도입과 시스템 구축·운영 등을 지원하는 공동사업을 추진한다고 28일 밝혔다.

서울 용산구 LG유플러스 용산사옥에서 권근섭 LG유플러스 고객그룹담당(오른쪽)과 이정륜 IBCT 대표(왼쪽)가 '카테나-X 사업 전략적 파트너십 체결 및 공동사업 출범식' 기념사진을 촬영하고 있다. [사진=LG유플러스]

카테나-X는 BMW, 메르세데스-벤츠, 폭스바겐 등 글로벌 제조기업이 참여하는 데이터 공유 생태계다. 참여 기업은 각자 데이터에 대한 통제권을 유지하면서 생산 이력과 원재료 조달 정보, 탄소배출량 등 공급망 데이터를 표준화된 방식으로 교환할 수 있다.

양사는 카테나-X 도입을 희망하는 국내 기업을 대상으로 도입 상담과 가입, 시스템 구축, 인프라 제공, 서비스 운영 등을 통합 지원할 계획이다. 중소·중견기업이 개별적으로 관련 기술과 인프라를 구축해야 하는 부담을 줄인다는 취지다.

IBCT는 카테나-X 상용 서비스 운영사인 코피니티-X(Cofinity-X)의 국내 유일 제휴사로, 국내 기업의 카테나-X 가입과 온보딩, 시스템 구축을 지원한다. 자체 데이터스페이스 플랫폼을 기반으로 제품 탄소발자국(PCF), 디지털 제품 여권(DPP), 공급망 추적성, 인증서 관리 등 관련 기능도 제공한다.

LG유플러스는 카테나-X 운영에 필요한 클라우드·통신·보안 인프라를 제공하고 기업 고객을 대상으로 도입 컨설팅과 구축, 운영을 지원한다.

flurry327@newspim.com