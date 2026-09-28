미군 폭격기 있는 英기지 인근서 '폭발물·테러 준비' 혐의 5명 체포

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[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 영국 수사당국이 미군의 대(對)이란 작전에 이용하는 자국 공군기지 인근에서 남성 5명을 체포해 수사 중이다.

27일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 영국 런던 경찰청은 이날 0시 45분께 런던에서 서쪽으로 약 160km 떨어진 글로스터셔 소재 페어포드 공군기지 방향으로 이동 중인 수상한 차량 3대에 대한 신고를 받고 출동했다.

27일(현지시간) 영국 서퍽주 레이크히스에 위치한 미 공군 병력 및 부대가 주둔하는 레이크히스 공군기지 입구에 경장갑차와 군인들이 서 있다. 이 기지는 페어포드 공군기지에서 발생한 사건 후에 강화된 보안 조치 하에 운영 중이다. [사진=로이터 뉴스핌]

경찰은 기지에서 약 1.6km 미만 떨어진 인근 마을에서 이들 5명의 신병을 확보했다. 당초 경찰은 폭발물 소지 자격을 규정하는 폭발물법 위반 혐의로 이들을 체포했다고 밝혔으나, 이후 당국은 이들이 테러 행위 준비 혐의도 받고 있다고 정정했다.

현장에는 폭발물 처리반이 투입됐으며, 만일의 사태에 대비해 인근 85가구 주민을 긴급 대피시켰다. 현장 방송 화면에는 폭발물 처리 로봇이 뒤문이 열린 채 물품들이 어지럽게 뒤엉켜 있는 흰색 승합차 3대에 접근하는 모습이 포착됐다.

페어포드 기지는 미 공군 제501전투지원단 본부가 위치한 곳이자, 이란 내 표적을 타격하는 B-1 중폭격기 등에 무기와 연료를 보급하는 핵심 출격 거점이다. 미 당국은 해당 기지의 경계 태세를 격상했다.

올 여름 초 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 영국 영토에서 출발하는 폭격 작전을 허용한다면 영국이 대가를 치르게 될 것이라고 위협한 바 있다.

수사 당국은 배후에 외국 정부가 개입한 '국가 지원 테러' 가능성을 포함해 다각도로 수사 중이라고 밝혔으나, 구체적인 신원이나 범행 동기는 공개하지 않았다. 앤디 버넘 영국 총리는 "당국이 전체 사실관계를 확인하는 동안 억측을 자제해달라"고 당부했다.

미 일리노이주 시카고를 방문한 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 관련 질문을 받고 "영국과의 공조를 통해 놀라운 성과를 거두었다"며 "우리는 이미 이들을 주시하며 수사 중이었다"고 말했다.

그는 그러면서 "용의자들이 큰 타격을 입히려고 했다"고 주장했지만, 용의자들이 어떤 타격을 입히려고 한 것인지 등에 대해서는 구체적으로 언급하지 않았다.

wonjc6@newspim.com