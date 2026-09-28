트리니티항공, NH투자증권과 탄소배출권 협력

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적격 배출권 2만톤 매입·소각 계약…2028년 상쇄 물량 선제 확보

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 트리니티항공이 NH투자증권과 손잡고 국제항공 탄소상쇄·감축제도(CORSIA) 대응 역량 강화에 나선다.

트리니티항공은 지난 21일 서울 강서구 소노트리니티 커먼스에서 NH투자증권과 '국제항공 탄소상쇄·감축제도(CORSIA) 및 배출권거래제에 관한 상호협력 업무협약(MOU)'을 체결했다고 28일 밝혔다.

트리니티항공 항공기 [사진=트리니티항공]

협약식에는 서동빈 트리니티항공 경영지원 총괄임원과 박건후 NH투자증권 Client솔루션본부장 등 양사 관계자들이 참석했다.

양사는 이번 협약을 통해 CORSIA와 국내 온실가스 배출권 시장·정책 정보를 공유하고 공동 대응체계를 구축한다. 배출권 관련 사업 공동 추진과 탄소시장 발전을 위한 협력도 이어갈 예정이다.

트리니티항공은 CORSIA 상쇄 의무에 대비해 적격 탄소배출권 2만톤(t)을 매입하고 해당 배출권을 소각 처리하는 계약도 체결했다. 회사는 국내 항공사 가운데 CORSIA 적격 배출권을 매입해 소각하는 첫 사례라고 설명했다.

탄소배출권 소각은 확보한 배출권을 등록부에서 영구 삭제해 다시 사용할 수 없도록 하는 절차다. CORSIA 상쇄 의무는 이행기한 내 상쇄 물량에 해당하는 적격 배출권을 확보한 뒤 등록부에서 소각하는 방식으로 이행한다.

트리니티항공은 올해 말까지 적격 배출권을 추가 매입해 2028년 1월까지 상쇄해야 하는 'Phase 1' 물량의 10% 이상을 단계적으로 확보할 계획이다. 배출권 가격 변동과 수급 불확실성에 따른 경영 리스크도 줄인다는 방침이다.

트리니티항공은 탄소배출 감축을 위한 관련 투자도 이어가고 있다. 지난 2024년 9월 에쓰오일(S-OIL)과 지속가능항공유(SAF) 상용운항 공급 및 탄소감축 협력을 위한 업무협약을 체결했으며, 친환경 고효율 항공기 A330-900neo도 도입했다.

서동빈 트리니티항공 경영지원 총괄임원은 "NH투자증권과의 협력을 통해 국내외 배출권을 안정적으로 확보하고 탄소규제에 체계적으로 대응할 수 있는 기반을 마련하게 됐다"며 "배출권 조달과 관리 역량을 강화하고 중장기적인 관점에서 효율적인 대응체계를 구축해 나가겠다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com