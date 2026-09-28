상장폐지된 더테크놀로지, K-OTC서 다시 거래…최대 6개월 지원

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

30일부터 HTS·MTS 거래 가능

K-OTC 거래 종목 124개로 확대

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 코스닥에서 상장폐지된 더테크놀로지가 K-OTC 시장에서 최대 6개월간 거래를 이어갈 수 있게 됐다.

금융투자협회는 더테크놀로지를 K-OTC시장 상장폐지지정기업부에 신규 지정했다고 28일 밝혔다. 매매는 오는 30일부터 시작되며 최대 6개월간 거래를 지원한다.

더테크놀로지는 의약품 원료 제조·판매를 주력으로 하는 기업으로 최근에는 유통과 네트워크 장비 분야로 사업을 확대하고 있다.

금투협은 지난 8월 코스피·코스닥 시장에서 상장폐지된 기업을 심사한 결과 투자자 보호를 위한 최소 요건을 충족했다고 설명했다.

지난 23일 오전 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 2026.09.23 [사진=뉴스핌DB]

상장폐지지정기업부는 상장폐지 이후에도 일정 기간 장외시장에서 주식을 거래할 수 있도록 지원하는 제도다. 상장폐지 직후 거래 기회가 사라지는 것을 막아 투자자의 환금성을 높이기 위해 운영된다.

이번 지정으로 K-OTC시장에서 거래 가능한 기업은 총 124개사로 늘었다. 투자자는 K-OTC 중개서비스를 제공하는 증권사 HTS와 MTS를 통해 등록·지정기업부 종목과 동일하게 거래할 수 있다.

상장폐지지정기업부 편입 종목은 원칙적으로 최초 거래일부터 6개월이 지난 뒤 첫 영업일에 지정이 해제된다.

다만 해산 등 투자자 보호가 필요한 사유가 발생하면 조기 지정 해제도 가능하다. 이후 협회 심사를 거쳐 적정성이 인정되면 K-OTC 등록·지정기업부로 편입돼 거래를 이어갈 수 있다.

첫 거래일 기준가격은 상장폐지 전 최종 거래 형성일 종가와 최근 3거래 형성일 종가의 산술평균 가운데 낮은 가격으로 결정된다. 가격제한폭은 기준가격 대비 ±30%다.

K-OTC 시장은 매도호가와 매수호가가 일치할 때 거래가 체결되는 다자간 상대매매 방식으로 운영되며 거래시간은 오전 9시부터 오후 3시 30분까지다.

plum@newspim.com