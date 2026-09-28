[개장시황] 추석 후 첫 증시…코스피, 외인·기관 순매도에 0.60%↓

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외국인·기관, 코스피서 2300억원 순매도

삼성전자·SK하이닉스 약세…삼성전기·LG에너지솔루션은 상승

코스닥, 개인 순매수에 0.43%↑

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 28일 코스피가 외국인과 기관의 순매도에 7000선에서 하락세를 보이고 있다. 반면 코스닥은 개인 매수세에 힘입어 상승하고 있다.

한국거래소에 따르면 이날 오전 9시 5분 기준 코스피 지수는 전 거래일 대비 42.28포인트(0.60%) 내린 7038.64에 거래되고 있다. 개인이 2106억원을 순매수하고 있으며 외국인과 기관은 각각 1617억원, 708억원을 순매도하고 있다.

[서울=뉴스핌] 김예원 기자 = 코스피가 전장 종가보다 23.06포인트(0.33%) 내린 7057.86으로, 코스닥은 전장 종가보다 1.00포인트(0.12%) 상승한 845.48로 거래가 시작된 가운데 28일 오전 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 오전 9시 기준 1358.50원에 주간거래를 기록중이다. 2026.09.28 yeawon2@newspim.com

시가총액 상위 종목에서는 삼성전기(4.38%), LG에너지솔루션(1.71%), 현대차(0.28%), 삼성바이오로직스(1.39%), 삼성생명(0.85%) 등이 상승세다. 반면 삼성전자(-0.35%), SK하이닉스(-2.15%), 삼성전자우(-3.41%), SK스퀘어(-2.82%), KB금융(-0.29%) 등은 하락하고 있다.

같은 시각 코스닥 지수는 전 거래일보다 3.65포인트(0.43%) 오른 848.13을 기록하고 있다. 개인이 588억원 어치 사들이고 있는 가운데 외국인과 기관은 각각 468억원, 111억원 어치를 팔아치우고 있다.

코스닥 시장에서는 알테오젠(2.80%), 에코프로(0.62%), 에코프로비엠(0.95%), 심텍(0.47%), HLB(29.95%) 등이 오르고 있다. 반면 주성엔지니어링(-2.39%), 레인보우로보틱스(-0.69%), 원익IPS(-4.56%), 이오테크닉스(-1.66%), 리노공업(-2.02%) 등은 약세다.

한편 이날 오전 9시 기준 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 1358.50원을 기록했다.

rkgml925@newspim.com