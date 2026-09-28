편의점 밖으로 나온 CU프렌즈…올리브영서 화장품으로 만난다

편의점 IP 상품화는 업계 최초...해외 13개국으로도 진출

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = CU가 색조 메이크업 브랜드 페리페라와 손잡고 자사 캐릭터 'CU프렌즈'를 입힌 뷰티 상품 10종을 오는 1일 출시한다고 28일 밝혔다. 편의점이 자체 지식재산권(IP)을 뷰티 브랜드에 제공해 상품화하는 것은 업계 최초다.

CU는 이번 협업에서 캐릭터 등 IP를 제공하고, 페리페라가 상품 기획과 출시를 담당했다. 상품은 올리브영, 클럽클리오몰, 에이블리, 지그재그, 무신사, 카카오선물하기 등 국내 주요 유통 채널에서 판매되며, 일본·태국·캐나다·필리핀·호주·중국 등 해외 13개국의 온·오프라인 채널에도 진출할 계획이다.

CU와 페리페라가 손잡고 만든 뷰티 컬렉션. [사진=BGF리테일 제공]

상품은 CU에서 판매하는 간식과 디저트를 모티브로 디자인했다. 무드 글로이 틴트는 푸딩을, 잉크 글래스팅 립글로스는 요거트를, 스피디 스키니 브로우와 브로우카라는 감자스틱과 소시지를 모티브로 제작했다. 선샤인 치크는 쿠키, 무드라이크 하이라이터는 얼음컵, 잉크 포켓 섀도우 팔레트는 초콜릿, 무드 핏 커버 쿠션은 찐만두에서 착안했다. 이 외에도 카라멜, 구운 계란, 삼각 김밥 등을 활용한 제품들도 선보인다.

화장품과 굿즈를 함께 구성한 기획 상품도 마련했다. CU프렌즈 마그네틱과 스티커, 푸딩 모양 말랑이, 구운 달걀 콘셉트의 퍼프, 삼각 김밥·줄깁밥 모양 파우치, 장바구니를 본뜬 립 컨테이너 등이 포함된다. 페리페라의 대표 제품인 무드 글로이 틴트에서 착안한 '페리페라 스트로베리 푸딩(3400원)'도 함께 출시된다.

CU는 사회관계망서비스(SNS) 인증 이벤트와 구매 고객 대상 포켓CU 스탬프 이벤트를 진행한다. 성수디저트파크점에서는 10월 31일까지 뷰티 테스터존을 갖춘 팝업을 운영하고 현장 이벤트도 마련한다.

nrd@newspim.com