[2026AG] 인도네시아 정부, 남자 배드민턴 단체전 28년 만의 金에 '76년치 월급치' 포상

AI 핵심 요약beta
- 인도네시아 남자 배드민턴팀이 24일 중국을 꺾었다.
- 2026 아이치·나고야 아시안게임 단체전 우승을 차지했다.
- 1998년 방콕 대회 이후 28년 만의 정상 탈환이다.
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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=인도네시아 남자 배드민턴 대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 단체전 결승에서 중국을 꺾었다. 1998 방콕 대회 이후 28년 만의 남자 단체전 우승을 차지했다.
인도네시아 프라보워 수비안토 대통령은 25일(현지시간) 개인 SNS에 "28년간 이어진 긴 기다림을 끝냈다. 선수들의 투지와 노력에 감사를 전하며 세계 무대에 인도네시아의 이름을 더욱 빛내달라"고 당부했다.
인도네시아 남자 배드민턴 대표팀은 지난 24일 일본 아이치현 이치노미야시 종합체육관에서 열린 중국과 남자 단체 결승전에서 0-2로 끌려가던 경기를 3-2로 뒤집어 아시아 정상에 올랐다.
이번 대회 전 수비안토 대통령은 금메달리스트에게 30억 루피아(약 2억 3000만원)의 포상금을 약속했다. 인도네시아 통계청(BPS)이 집계한 지난 2월 제조업 근로자의 평균 월급 328만 9621루피아(약 25만 원)를 기준으로 하면. 이는 약 76년(912개월)의 월급에 해당한다.
금메달 뿐만 아니라 은, 동메달을 따오는 선수와 코치들에게도 정부 차원의 지원을 제공하겠다는 뜻을 밝혀 선수단의 사기를 올렸다.
과거 중국과 세계 배드민턴을 양분했던 인도네시아는 지난 2022 항저우 대회에서 금메달 수상에 실패했다. 하지만 이번 대회에서 과거의 영광을 노렸고, 남자 단체전에서 정상을 탈환했다.
이번 대회에 인도네시아는 남자 배드민턴 단체전에서 딴 금메달을 포함해 은메달 4개, 동메달 17개를 획득하며 전체 19위에 자리하고 있다.
willowdy@newspim.com