임시완·설인아, 안고 안기는 '역전 로맨스'…'나의 유죄인간' 포스터 공개

AI 핵심 요약beta
- tvN 새 드라마 나의 유죄인간이 10월 19일 첫 방송된다.
- 임시완·설인아는 서로를 품에 안은 포스터로 케미를 예고했다.
- 재벌 3세와 비서로 얽힌 밀착 스릴 로맨스를 그린다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 임시완과 설인아가 서로를 품에 안으며 색다른 로맨스 케미를 예고했다.
오는 10월 19일 저녁 8시 50분 첫 방송될 tvN 새 월화드라마 '나의 유죄인간'은 살인 용의자로 지목된 안하무인 재벌 3세와 그의 수행비서로 잠입한 특수부대 출신 형사의 밀착 스릴 로맨스를 담은 드라마다.
윤이준(임시완)은 자신의 수행비서인 강재희(설인아)를 남자로 알고 있고 강재희는 윤이준을 유력한 살인 용의자로 의심해 위장 수사를 벌이는 상황. 서로 다른 목적을 품고 엇갈린 시선으로 가까이 얽혀들 두 사람의 만남이 아슬아슬함을 더할 예정인 가운데 이들의 색다른 케미스트리를 재치 있게 담은 '역전 포스터' 2종이 공개돼 흥미진진함을 배가시키고 있다.
먼저 왕자님 안기 버전에는 수행비서 강재희가 그녀의 고용주인 윤이준을 단단하게 지켜주는 모습이 담겨 둘의 색다른 관계성을 엿볼 수 있다. 윤이준을 든든하게 감싸 안은 강재희에게서는 특전사 출신다운 박력이 느껴지는 반면 그 품에 안긴 윤이준은 당황한 기색 없이 편안하게 안겨 있어 웃음을 자아낸다.
반면 공주님 안기 버전에서는 두 사람의 위치가 완벽하게 뒤바뀌며 한층 로맨틱한 분위기를 형성한다. 이번에는 윤이준이 강재희를 품에 안은 채 그녀에게서 눈을 떼지 못하고 있는 것. 특히 꽉 맞잡은 손과 가까워진 윤이준과 강재희의 거리에서는 고용 관계를 넘어선 묘한 설렘이 묻어나 두근거림을 더한다.
여기에 각각 더해진 "당신 죄 지었어, 내 마음을 뛰게 한 죄", "당신도 죄지었어, 내 마음을 뛰게 한 죄"라는 문구도 호기심을 돋운다. 서로에게 똑같은 죄목으로 유죄 판결을 내린 두 사람의 메시지가 이들의 로맨스를 더욱 기다려지게 만든다. 저마다의 속내를 숨기고 서로를 곁에 두었던 두 사람이 대체 어쩌다 서로의 '유죄인간'이 되고 남녀로서 두근거리는 감정까지 싹트게 된 것일지 궁금해진다.
임시완, 설인아가 역클리셰의 재미를 보여줄 tvN 새 월화드라마 '나의 유죄인간'은 오는 10월 19일 저녁 8시 50분에 첫 방송되며, 글로벌 시청자들은 아마존 프라임 비디오를 통해 만나볼 수 있다.
moonddo00@newspim.com