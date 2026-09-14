임시완·설인아, 서로의 마음 훔친 '유죄인간'…아찔한 스릴 로맨스 예고

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 임시완과 설인아가 살인 용의자와 형사, 재벌 3세와 수행비서로 얽혀 위험하고도 아찔한 로맨스를 펼친다

오는 10월 19일 저녁 8시 50분 첫 방송될 tvN 새 월화드라마 '나의 유죄인간'은 살인 용의자로 지목된 안하무인 재벌 3세와 그의 수행비서로 잠입한 특수부대 출신 형사의 밀착 스릴 로맨스를 담은 드라마다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 나의 유죄인간 포스터. [사진=tvN] 2026.09.14 moonddo00@newspim.com

매 작품 새로운 얼굴을 보여주며 믿고 보는 배우로 자리매김한 임시완과 설인아가 각각 재벌 3세 윤이준과 특수부대 출신 형사 강재희 캐릭터로 분해 긴장과 설렘을 오가는 색다른 로맨스를 선보일 예정이다.

이에 임시완, 설인아가 만들어낼 특별한 시너지에 기대가 모이는 가운데 극 중 윤이준, 강재희의 특별한 관계성을 예고하는 유죄인간 포스터가 공개돼 눈길을 사로잡는다. 포스터 속에는 과감하게 얽혀 있는 윤이준(임시완)과 강재희(설인아)의 아찔한 모습이 담겨 있다. 무심한 표정과 달리 서로에게 바짝 밀착한 두 사람의 거리감과 이들을 단단히 이어주는 수갑이 위험하고도 묘한 설렘을 자아낸다.

여기에 '당신 죄 지었어, 내 마음을 뛰게 한 죄'라는 거침없는 유죄 판정 문구가 두 사람 사이 심상치 않은 로맨스 텐션을 예감케 한다. 과연 두 사람이 서로에게 '내 마음을 뛰게 한 죄'를 묻게 된 이유는 무엇일지 궁금해진다.

이처럼 '나의 유죄인간'은 유죄인간 포스터를 통해 윤이준과 강재희가 살인 용의자와 형사, 재벌 3세와 수행비서라는 양면적인 관계로 서로 깊숙이 얽혀갈 것을 암시하며 호기심을 돋우고 있다. 무엇보다 스릴과 로맨스 사이 절묘한 줄타기를 펼칠 임시완, 설인아의 연기 호흡에도 관심이 집중되고 있다.

임시완과 설인아의 유죄 모멘트가 쉴 새 없이 펼쳐질 tvN 새 월화드라마 '나의 유죄인간'은 10월 19일 저녁 8시 50분에 첫 방송되며, 글로벌 시청자들은 아마존 프라임 비디오를 통해 만나볼 수 있다.

moonddo00@newspim.com