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[AI MY 뉴스] 뉴욕 반도체주 프리뷰...저가 매수에 반도체주 일제히 반등

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AI 핵심 요약

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  • 2일 뉴욕증시 개장 전 주요 반도체주가 저가 매수로 상승했다
  • 엔비디아·AMD·마이크론 등 반등했지만 AI 투자 수익성 우려는 남았다
  • AMD·퀄컴 실적과 중간선거·고용지표가 향후 주가 변수로 꼽혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[AI MY 뉴스]는 AI 어시스턴트가 분석한 내용을 바탕으로 기자가 정리한 내용입니다. ChatGPT AI 모델이 적용됐습니다. 상단의 'AI MY 뉴스' 로그인을 통해 뉴스핌의 차세대 AI 콘텐츠 서비스를 활용해 보기 바랍니다.

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 2일(현지시간) 뉴욕 증시 개장 전 거래에서 주요 반도체주가 대체로 상승하고 있다. 지난주 인공지능(AI) 인프라 투자에 따른 자금 부담과 수익성 우려로 급락했던 기술주에 저가 매수세가 유입되면서 반도체주 전반에 반등세가 나타나는 모습이다.

엔비디아(NVDA)와 AMD(AMD), 마이크론테크놀로지(MU), 브로드컴(AVGO) 등 주요 반도체주가 상승하고 있으며, 마벨테크놀로지(MRVL)는 광학 부품 제조업체 루멘텀(LITE) 인수 발표를 계기로 주가가 변동성을 보이고 있다. 인텔(INTC)도 지난 금요일 약 29% 급락한 이후 반등을 시도하고 있다.

지난주 뉴욕 증시에서는 빅테크 기업들의 막대한 AI 설비투자가 실제 수익으로 이어질 수 있을지에 대한 의구심이 커지면서 반도체주에 매도세가 집중됐다. 지난달 30일 필라델피아 반도체지수는 약 7.2% 급락했고, 나스닥종합지수는 10월 한 달간 약 5.3% 하락하며 2025년 3월 이후 가장 큰 월간 낙폭을 기록했다.

특히 알파벳(GOOGL)과 마이크로소프트(MSFT), 아마존(AMZN) 등 주요 기술기업들의 실적 발표를 계기로 AI 인프라 투자에 따른 현금흐름 악화와 차입 부담이 부각됐다. 여기에 인텔의 부진한 실적 전망까지 겹치면서 반도체 업종 전반에 매도 압력이 가해졌다.

미국 캘리포니아주 새너제이에 있는 마이크론테크놀로지의 사무실 [사진=블룸버그통신]

그러나 이날은 미국과 이란의 외교적 해결 가능성이 부각되면서 국제유가가 4% 안팎 급락한 점도 투자심리 회복에 힘을 보탰다. 다만 AI 투자 수익성에 대한 우려가 여전한 만큼 이번 주 예정된 AMD와 퀄컴의 실적 발표, 미국 중간선거와 고용지표 등이 향후 반도체주 흐름을 좌우할 주요 변수로 꼽힌다.

엔비디아 1%대 상승…AI 투자 우려 속 저가 매수세 유입

미국 AI 반도체 기업 엔비디아(NVDA)는 개장 전 거래에서 약 1.4% 상승하고 있다. 지난주 기술주 급락 이후 매수세가 유입된 영향이다.

엔비디아는 AI 데이터센터에 사용되는 그래픽처리장치(GPU) 시장을 주도하고 있어 대형 기술기업들의 설비투자 계획에 민감하게 반응하고 있다.

시장에서는 AI 인프라 투자가 계속 확대되고 있지만 막대한 자본지출에 상응하는 수익을 확보할 수 있을지가 주요 변수로 꼽힌다. 다만 AI 반도체에 대한 수요 자체는 여전히 견조하다는 평가도 나온다.

◆ AMD 2%대 상승…3일 실적 발표 앞두고 반등

미국 반도체 기업 AMD(AMD)는 개장 전 거래에서 약 2.2% 상승하고 있다. 오는 3일 예정된 분기 실적 발표를 앞두고 투자자들의 관심이 쏠리고 있다.

AMD는 AI 가속기와 서버용 중앙처리장치(CPU) 사업을 확대하며 엔비디아와 경쟁하고 있다. 이번 실적에서는 데이터센터 사업의 성장세와 향후 AI 반도체 매출 전망이 주요 관심사가 될 것으로 보인다.

◆ 마이크론 2%대 상승…메모리·반도체 장비주 동반 반등

미국 메모리 반도체업체 마이크론테크놀로지(MU)는 개장 전 거래에서 약 2.5% 상승하고 있다. 지난주 기술주 급락의 여파로 약세를 보였던 메모리 반도체주에 매수세가 유입되는 모습이다.

마이크론은 AI 데이터센터에 사용되는 고대역폭메모리(HBM)를 비롯해 D램과 낸드플래시 등을 생산하고 있다.

메모리 관련주인 샌디스크(SNDK)와 웨스턴디지털(WDC)도 각각 약 2.5% 상승했다. 반도체 장비주 가운데서는 램리서치(LRCX)가 약 2.1%, KLA(KLAC)가 약 2.6%, 어플라이드머티어리얼즈(AMAT)가 약 2.1% 올랐다.

마벨 2%대 상승…루멘텀 1150억달러 인수 발표

미국 반도체업체 마벨테크놀로지(MRVL)는 개장 전 거래에서 한때 약 2% 상승했다. 광학 부품 제조업체 루멘텀(LITE)을 부채를 포함해 1150억달러 규모의 전액 주식 거래로 인수한다고 발표한 가운데 주가가 변동성을 보이고 있다.

마벨은 루멘텀 주식 1주당 1132달러 상당의 자사 주식을 지급하기로 했다. 이는 인수 협상 소식이 처음 알려지기 전인 지난달 28일 종가보다 23.9% 높은 수준이다. 부채를 제외한 지분가치는 1025억4000만달러다.

마벨은 이번 인수로 합병 회사가 공략할 수 있는 전체 시장 규모가 5500억달러로 확대될 것으로 전망했다. 인수 절차는 2028년 상반기 마무리될 예정이다.

이번 거래는 마벨이 맞춤형 AI 반도체 시장에서 경쟁사 브로드컴과의 경쟁력을 강화하기 위한 것으로 풀이된다. 마벨은 AI 데이터센터에 사용되는 맞춤형 반도체와 고속 네트워크 연결 기술을 공급하고 있으며, 루멘텀은 데이터센터와 통신망에 사용되는 광학 부품을 생산한다.

다만 대규모 인수에 따른 부담도 남아 있다. 지난달 말 양사의 인수 협상 소식이 처음 알려진 이후 마벨 주가는 약 22% 하락했다. 이날도 장 초반 상승 이후 두 회사의 주가는 개장을 앞두고 하락했다.

브로드컴 1%대 상승…맞춤형 AI 반도체 수요 주목

미국 반도체업체 브로드컴(AVGO)은 개장 전 거래에서 약 1.2% 상승하고 있다. 지난주 AI 투자 수익성에 대한 우려로 하락했던 맞춤형 반도체 관련주에 매수세가 유입된 영향이다.

브로드컴은 구글과 함께 자체 설계 AI 반도체인 텐서처리장치(TPU) 개발에 협력하고 있으며, AI 데이터센터에 사용되는 맞춤형 반도체와 네트워크 장비를 공급하고 있다.

최근에는 AI 기업 앤스로픽의 인프라 확충을 위한 630억달러 규모의 금융조달 거래가 시장의 관심을 끌었다. 이 거래는 특수목적법인(SPV)이 브로드컴의 AI 가속기와 네트워크 장비를 구매한 뒤 앤스로픽에 임대하는 방식이다.

시장에서는 이러한 거래가 대규모 AI 반도체 수요를 뒷받침하는 동시에 차입을 통한 AI 인프라 투자 확대가 장기적으로 지속 가능한지를 둘러싼 우려도 키우고 있다는 분석이 나온다.

인텔 1%대 반등…지난주 28.6% 급락 여파 주목

미국 반도체업체 인텔(INTC)은 개장 전 거래에서 0.4% 가량 상승했다. 지난달 30일 28.58% 급락한 뒤 반등을 시도하는 모습이다.

인텔은 지난주 발표한 실적에서 시장 예상에 못 미치는 분기 매출 전망을 제시하고 올해 현금흐름이 플러스로 전환되기 어려울 것이라고 밝혔다.

특히 메모리 반도체 공급 부족에 따른 PC 제조 비용 상승과 수요 둔화 가능성을 경고하면서 투자자들의 우려를 키웠다. 시장에서는 인텔의 파운드리(반도체 위탁생산) 사업 수익성 개선과 현금흐름 회복 여부에 주목하고 있다.

◆ AMD·퀄컴 실적, 美 중간선거·고용지표 변수

이번 주에는 주요 반도체 기업들의 실적 발표와 미국 경제·정치 일정이 집중돼 있다.

AMD는 3일, 퀄컴(QCOM)은 4일 분기 실적을 발표할 예정이다. 시장에서는 AI 데이터센터용 반도체 수요뿐 아니라 PC와 스마트폰 등 기존 반도체 시장의 수요 전망에도 주목하고 있다.

이날 장 마감 이후 예정된 애플(AAPL)의 실적 발표도 반도체 업종의 투자심리에 영향을 미칠 수 있다. 애플의 제품 판매와 향후 수요 전망은 모바일 반도체와 관련 부품 업체들의 업황을 가늠할 주요 지표다.

거시경제 측면에서는 3일 미국 중간선거와 6일 발표될 10월 비농업 부문 고용보고서가 주요 변수다. 다우존스가 집계한 시장 전망에 따르면 10월 비농업 부문 고용은 전월보다 5만5000명 증가했을 것으로 예상된다.

다만 AI 인프라 투자 확대에 따른 차입 부담과 수익성 우려가 완전히 해소되지 않은 만큼 시장에서는 이번 반등이 지속될 수 있을지 주목하고 있다.

koinwon@newspim.com

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주식 팔면 다음 날 입금된다고? [서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 국내 증권시장의 주식 결제주기가 50여 년 만에 단축된다. 현재 주식 매매 후 2영업일이 걸리는 결제 기간을 1영업일로 줄여 투자자가 주식을 판 다음 날 매도대금을 인출할 수 있도록 하는 것이 핵심이다.  한국거래소와 한국예탁결제원, 한국증권금융, 금융투자협회는 2일 서울 여의도 한국거래소에서 이 같은 내용을 담은 '증권시장 결제주기 단축 로드맵'을 발표했다. 이번 로드맵은 ▲청산결제 인프라 개편 ▲금융회사와 외국인 투자자의 이행 기반 마련 ▲결제주기 단축 전 투자자 편익 확대 등 8대 분야 22개 과제로 구성됐다. 관계기관은 2027년 10월까지 시장 인프라를 개편하고 최소 6개월간 통합 테스트를 거쳐 최종 시행 시점을 확정할 계획이다. ◆ 월요일 주식 팔면 화요일 입금…반대매매도 하루 빨라져 결제주기가 단축되면 개인투자자가 가장 먼저 체감하는 변화는 주식 매도대금의 인출 시점이다. 현재 국내 증시에서는 주식을 매도한 뒤 2영업일이 지나야 매도대금을 인출할 수 있다. 월요일에 주식을 팔았다면 수요일에 현금을 찾을 수 있다. 그러나 T+1 체계로 전환하면 월요일 매도한 주식의 대금을 화요일에 인출할 수 있다. 주식을 사고파는 주문 방식은 그대로 유지한다. 다만 실제 주식과 현금이 오가는 결제 시점이 하루 앞당겨진다. 투자자는 주식 매도대금을 더 빨리 확보해 생활자금이나 다른 투자에 활용할 수 있다. 반면 주식을 매수하는 투자자는 결제대금을 하루 일찍 준비해야 한다. 특히 보유 현금보다 많은 주식을 매수하는 미수거래 투자자는 자금 납부기한이 기존 T+2일에서 T+1일로 단축된다. 미수금을 제때 납부하지 못했을 때 증권사가 보유 주식을 강제로 처분하는 반대매매 시점도 T+3일에서 T+2일로 앞당겨진다. 매수대금 확보에 주어지는 시간이 줄어드는 만큼 미수거래 투자자의 자금 관리 부담이 커질 수 있다. 착오로 체결한 주식 매매를 정정할 수 있는 시간 역시 하루 줄어든다. 거래소와 예탁결제원은 결제주기 변경에 맞춰 착오매매 정정과 대규모 착오구제 제도, 증권거래세 징수 절차 등을 정비할 예정이다. ◆ 11월부터 매도대금담보대출 금리 인하…연 150억 절감 기대 결제주기 단축에 앞서 개인투자자의 자금 조달 부담을 줄이기 위한 조치도 시행한다. 한국증권금융은 증권사에 저금리 자금을 공급하고 증권사는 이를 활용해 중·저금리 매도대금담보대출 상품을 출시한다. 매도대금담보대출은 투자자가 주식을 매도한 뒤 실제 결제일이 도래하기 전에 매도대금을 미리 빌려 쓰는 상품이다. 현재 증권사들은 매도대금담보대출에 연 7.5~10% 수준의 금리를 적용하고 있다. 대출 기간이 1~2일로 짧고 거래소가 결제이행을 보증해 상환 위험이 상대적으로 낮은데도 금리가 높다는 지적이 제기돼 왔다. 관계기관은 대출금리를 연 5% 중·후반 수준으로 낮출 경우 투자자당 이자비용이 약 25% 감소할 것으로 추산했다. 해당 상품을 취급하는 증권사가 12곳으로 확대되면 전체 투자자의 연간 이자비용은 약 150억원 줄어들 것으로 예상했다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 코스피가 전장 종가보다 92.97포인트(1.62%) 내린 5637.77으로, 코스닥은 전장 종가보다 92.97포인트(1.62%) 내린 5637.77로 거래가 시작된 가운데 2일 오전 서울 중구 하나은행 을지로 본점 딜링룸에서 직원들이 업무를 보고 있다. 서울외환시장에서 달러/원 환율은 9시경 기준 1333.70원에 거래되고 있다. 2026.11.02 khwphoto@newspim.com 미래에셋증권은 2일부터 관련 상품을 출시하고 키움증권은 오는 20일 출시할 예정이다. 이후 참여를 희망하는 증권사로 취급 대상을 순차적으로 확대한다. 구체적인 대출금리는 각 증권사가 출시 시점에 안내한다.. ◆ "2027년 10월 인프라 개편 완료…2028년 전환 목표" 결제주기 단축은 단계적으로 추진한다. 우선 올해 12월까지 증권사와 자산운용사 등 업권별 업무표준안과 이행점검표를 마련한다. 금융회사들이 새로운 결제체계에 맞춰 전산시스템과 업무 절차를 개편할 수 있도록 구체적인 기준을 제공하는 것이다. 2027년 1분기에는 금융당국을 중심으로 관계기관 태스크포스(TF)와 전문 사업관리조직(PMO)을 출범시킨다. 이를 통해 금융회사별 시스템 개발과 테스트 일정, 제도 개선 진행 상황 등을 통합 관리할 예정이다. 한국거래소와 예탁결제원 등 증권유관기관은 2027년 10월까지 청산결제 인프라 개편을 완료한다는 목표다. 국내외 금융회사와 외국인 투자자는 2028년 1분기까지 전산개발과 업무체계 정비를 마칠 계획이다. 이후 최소 6개월 이상의 통합 테스트를 거쳐 2028년 중 T+1 결제체계로 전환하는 방안을 추진한다. 다만 최종 시행일은 확정하지 않았다. 금융당국과 국내외 금융회사, 외국인 투자자의 준비 상황과 아시아 주요국의 전환 일정 등을 종합적으로 고려해 결정할 예정이다. 관계기관은 오는 12월 18일까지 시장 참여자들의 의견을 수렴하고 공청회와 토론회 등을 통해 추가 개선 과제를 발굴할 방침이다. 이번 개편은 1972년 T+2 결제제도를 도입한 이후 50여 년 만에 추진하는 결제주기 체계 변경이다. 관계기관은 결제주기 단축으로 미결제 상태에 놓이는 거래 규모와 위험 노출 기간이 줄어들고 증권사의 거래증거금 부담도 완화될 것으로 기대하고 있다. 동시에 결제업무의 자동화와 표준화를 통해 국내 증권시장의 글로벌 경쟁력을 높인다는 계획이다. plum@newspim.com 2026-11-02 10:30
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[단독] 조현범, 징벌 2회 받고도 가석방 [서울=뉴스핌] 김영은 기자 = 조현범 한국앤컴퍼니그룹 회장이 수감 중 외부 물품을 반입해 두 차례 징벌 처분을 받고도 가석방된 사실이 확인됐다. 법무부 지침상 징벌 기록이 남아 있는 수형자는 일반 수형자보다 엄격한 기준으로 가석방 심사를 받는다. 과거 가석방 심사 회의록에서는 같은 조항 위반 등으로 징벌을 받은 수형자가 적격 안건에 올랐다가 부적격 처리된 사례가 확인돼 심사 기준의 형평성에 문제가 있다는 지적이 나온다. ◆ 음료·간식 반입에 금치…심사 땐 '징벌 기록' 그대로 조현범 한국앤컴퍼니그룹 회장이 수감 중 외부 물품을 반입해 두 차례 징벌 처분을 받고도 가석방된 사실이 확인됐다. 조 회장 모습. [사진=뉴스핌 DB] 2일 박은정 조국혁신당 의원실이 법무부로부터 제출받은 자료에 따르면, 조 회장은 수용 생활 중 '형의 집행 및 수용자의 처우에 관한 법률 시행규칙' 제214조 제15호 위반으로 징벌 처분을 받았다. 해당 조항은 '허가 없이 물품을 지니거나 반입·제작·변조·교환 또는 주고받는 행위'를 금지한다. 법무부는 징벌의 구체적인 시기와 종류 등은 개인정보라며 공개하지 않았다. 앞서 조 회장은 지난 7월 22일 열린 법무부 가석방심사위원회에서 '적격' 판정을 받아 같은 달 30일 경기 화성직업훈련교도소에서 출소했다. 형기 만료일(9월 5일)을 한 달여 앞둔 시점이었다. 뉴스핌 취재를 종합하면, 조 회장은 지난해 5월 법정구속된 이후 접견 과정에서 외부에서 들여온 음료를 마시다 적발돼 지난해 말 금치 처분을 받았다. 올해 3월 초에는 간식을 먹다 다시 적발돼 두 번째 금치 처분을 받은 것으로 알려졌다. 두 차례 모두 금치 기간은 9일 이하였던 것으로 전해졌다. 금치는 수용자를 징벌실에 가두는 처분으로, 형집행법상 가장 무거운 징벌이다. 법무부 예규인 '가석방 업무지침' 제10조는 징벌 처분 후 시행규칙이 정한 실효기간이 가석방 기준일까지 지나지 않은 수형자를 '제한사범'으로 분류한다. 징벌 기록이 아직 효력을 잃지 않은 수형자라는 뜻이다. 형집행법 시행규칙상 9일 이하 금치의 실효기간은 1년이다. 징벌을 받고 1년이 지나야 기록이 효력을 잃는다. 지난해 말과 올해 3월 초에 받은 징벌이라면 가석방 기준일인 7월 30일에는 두 건 모두 이 기간이 지나지 않은 셈이다. 두 번째 징벌은 가석방 심사를 불과 4개월여 앞둔 시점이었다. 법무부는 "제한사범은 일반사범보다 강화된 심사기준을 적용하고 있다"면서도 조 회장의 제한사범 분류 여부와 실효기간 경과 여부는 공개하지 않았다. ◆ 2021년엔 '금치 9일' 한 번에도 부적격…"형평 어긋나" 정성호 전 법무부 장관이 과거 경기 화성직업훈련교도소 중앙통제실을 방문해 업무 실태를 점검하던 모습. [사진=법무부 제공] 과거 심사 사례와 비교하면 이례적이라는 지적이 나온다. 법무부가 공개한 2021년 9월 정기 가석방심사위원회 회의록을 보면, 당시 위원회는 '미허가 물품 소지' 등으로 금치 9일 처분을 받은 수형자를 적격 안건에서 부적격으로 돌렸다. 한 위원은 "최근 징벌처분을 받았기 때문에 기관 내 질서유지 등을 위해서라도 부적격 처리해야 한다"고 했고, 나머지 위원 전원이 동의했다. 같은 해 3월 회의에서는 징벌위원회 개최를 앞둔 수형자가 남은 형기가 한 달도 안 되는데도 부적격 결정을 받았다. 즉, 조 회장이 위반한 것과 같은 조항 위반 등으로 금치 9일 처분을 한 차례 받은 수형자가 가석방 적격 안건에서 부적격으로 바뀐 것이다. 징벌위원회 개최를 앞둔 수형자 역시 실제 징벌 처분이 내려지기 전이었고 남은 형기가 한 달도 채 되지 않았지만 부적격 판단을 받았다. 조 회장이 두 차례 징벌 처분을 받고도 가석방된 것과 대비되는 대목이다. 법조계에서는 위법은 아니더라도 형평성 문제가 있다는 지적이 나온다. 박상민 법무법인 베테랑 변호사는 "금치 처분 2회만 놓고 보면 이례적"이라며 "제한사범이라도 심사 대상은 될 수 있어 위법하다고 보기는 어렵지만, 부당하다고 볼 여지는 있다"고 말했다. 이어 "징벌 이력이 있는 제한사범도 예비심사에는 오르지만 보통은 가석방심사위원회에서 부결된다"며 "징벌이 실효되지 않았다면 부결되는 것이 보통이고, 그것이 형평에 맞다"고 했다. 이에 법무부는 "징벌의 실효 여부만으로 가석방 허가 여부가 결정되는 것은 아니다"라며 "가석방심사위원회에서 범죄 내용, 형 집행 경과, 피해 회복 여부, 출소 후 생활환경 등을 종합적으로 고려해 적격 여부를 결정한다"고 해명했다. 조 회장은 형기의 약 95%를 채운 상태였다. ◆ 가석방 30% 늘렸지만…'엄격 심사' 확인할 길 없어 경기 과천시 법무부 청사 모습. [사진=뉴스핌DB] 조 회장의 가석방은 정부가 교정시설 과밀 해소를 위해 가석방 규모를 크게 늘린 시기에 이뤄졌다. 법무부는 '2026년 가석방 확대안'을 통해 월평균 가석방 인원을 지난해 1032명에서 올해 1340명 수준으로 30% 늘리기로 했다. 지난 6월에는 1627명이 가석방 적격 판정을 받아 최근 3년 사이 최대 규모를 기록했다. 올해 상반기 월평균 가석방 인원(1299명)은 2020년(656명)의 두 배에 육박한다. 그러나 법무부는 징벌 기록이 남은 채 가석방된 수형자가 얼마나 되는지는 파악하지 않고 있다. 박 의원실이 2022년부터 올해 9월까지 가석방 적격 결정자 가운데 징벌 실효기간이 지나지 않은 제한사범 인원을 요구하자, 법무부는 "별도로 작성·관리하지 않는다"고 답했다. 조 회장과 비슷한 조건에서 가석방된 사례가 얼마나 되는지 확인할 길이 없는 셈이다. 박 의원은 "교정시설 과밀화 해소를 이유로 가석방 규모를 확대하면서 심사 기준까지 사실상 완화하는 것은 경계해야 한다"며 "가석방은 수형자의 교정 성적과 재범 위험성 등을 엄격하게 따져 결정해야 하는 제도이지, 교정시설의 수용 여건을 개선하기 위한 수단이 돼서는 안 된다"고 지적했다. 이어 "특히 징벌 기록이 남아 있는 수형자에게 어떤 기준을 적용했는지조차 제대로 관리하지 않는다면 가석방 심사의 공정성과 형평성을 담보하기 어렵다"며 "법무부는 가석방 확대에 의존할 것이 아니라 교정시설 과밀화의 원인을 진단하고 시설 확충과 교정 인력 개선 등 근본적인 해결책을 마련해야 한다"고 강조했다. 한편 조 회장은 법인카드를 개인 용도로 쓰거나 회삿돈으로 개인 차량 리스비를 내는 등 회삿돈을 사적으로 유용한 혐의로 2023년 3월 구속기소됐다. 같은 해 11월 보석으로 풀려났다가 지난해 5월 1심에서 징역 3년을 선고받고 법정구속됐다. 항소심에서 징역 2년으로 감형됐고, 올해 5월 대법원에서 형이 확정됐다. 검찰이 기소한 횡령·배임 규모는 200억원대였지만 법원이 최종 인정한 금액은 약 20억원이다. yek105@newspim.com 2026-11-02 08:47

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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