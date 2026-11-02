"냉동고 섭씨 55도까지 치솟아"…유럽 마트 연쇄 해킹 공포

AI 핵심 요약beta
- 벨기에 델레이즈가 2일 40개 매장 냉장 설비 이상을 확인했다
- 유럽 각국 대형마트에서 냉동고 온도 상승 피해가 잇따랐다
- 냉각 장치 원격 제어 시스템이 해킹됐을 가능성이 제기됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
냉각 시스템 원격 조작…식료품 대량 폐기
[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 유럽 각국의 대형마트에서 냉장·냉동 설비가 외부 공격으로 의심되는 원격 조작에 노출되면서 식품 보관에 비상이 걸렸다.
프랑스에서 수백 개 점포가 피해를 본 데 이어 벨기에와 룩셈부르크, 스웨덴 등에서도 냉동고 온도가 비정상적으로 상승하는 사고가 잇따르고 있다.
2일(현지시간) 로이터통신과 블룸버그통신 등 외신에 따르면 벨기에 대형 유통업체 델레이즈는 전날 밤부터 이날 새벽까지 벨기에 내 약 40개 매장에서 냉장 설비에 이상이 발생한 사실을 확인했다.
일부 매장에서는 냉장고와 냉동고 내부 온도가 섭씨 15도까지 올라갔다. 새벽 시간대 이상 징후를 전달받은 직원들은 식품 변질을 막기 위해 긴급 출근했으며 일부 점포는 냉장 운송차량을 동원해 재고를 옮겼다.
벨기에 까르푸 매장 15곳에서도 비슷한 문제가 발생했다. 델레이즈의 모기업인 네덜란드 아홀드 델레이즈는 룩셈부르크를 포함한 여러 매장의 냉각 장치에서 정보기술(IT) 관련 장애가 확인돼 원인을 조사하고 있다고 밝혔다. 벨기에 유통업체 스파에서도 유사한 피해가 보고됐다.
북유럽에서도 냉동 설비 이상이 확인됐다. 스웨덴의 주요 슈퍼마켓 체인인 ICA와 쿠프의 일부 점포에서 냉동고가 정상적인 온도를 유지하지 못하는 사고가 발생했다.
특히 스웨덴 남부 셰보 지역의 ICA 매장에서는 냉동고 내부 온도가 섭씨 50도까지 상승한 것으로 전해졌다. 아일랜드 대형마트 슈퍼밸류에서도 유사한 문제가 감지됐다.
이번 사고는 냉각 장치를 원격으로 제어하는 시스템이 공격받았을 가능성에 무게가 실리고 있다. 해커들이 냉장·냉동고를 성에 제거 모드로 강제 전환해 내부 온도를 높이는 수법을 사용한 것으로 알려졌다.
대형 유통업체의 냉장 설비는 유지보수와 온도 감시를 위해 외부 통신망과 연결된 경우가 많다. 이러한 구조가 사이버 공격의 침입 경로로 악용될 수 있다는 우려도 제기된다.
앞서 지난달 11~12일 프랑스에서는 앵테르마르셰와 모노프리 등 주요 슈퍼마켓 체인 소속 약 700개 점포가 냉장 설비 해킹으로 피해를 입었다. 당시 일부 매장에서는 냉동고 온도가 수십 도까지 상승하면서 보관 중이던 식품을 대량 폐기했다.
최근 유럽에서 발생한 냉각 설비 사고로 인한 식품 손실 규모는 수백만 유로에 이를 것으로 추정된다. 다만 각국에서 발생한 사고가 동일한 공격자에 의해 이뤄졌는지는 확인되지 않았다.
미국에서도 유사한 사례가 발생한 바 있다. 지난 8월 미군기지 내 매점 최소 6곳에서 냉동고 작동이 중단되거나 온도가 급격히 오르는 사고가 보고됐다. 미군 범죄수사대는 프랑스 사법당국과 협력해 사이버 공격과의 연관성을 조사하고 있다.
plum@newspim.com