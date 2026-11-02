한·일 외교차관 "한반도 비핵화와 평화·안정 위해 긴밀히 공조"

AI 핵심 요약beta
- 박윤주 외교부 1차관은 2일 일본에서 한·일 차관 전략대화를 개최했다
- 양국은 한반도 비핵화와 평화를 위해 공조를 지속하기로 했다
- 양국은 경제 협력과 인적 교류 등 체감형 사업을 발굴하기로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
셔틀외교 성과 평가...4번째 정상회담 일정 논의
조세이 탄광 유해 봉환 등 인도주의 사안 협력
[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 박윤주 외교부 1차관이 2일 일본 나가노현 가루이자와에서 후나코시 다케히로(船越健裕) 일본 외무성 사무차관과 제17차 한·일 차관 전략대화를 개최했다고 외교부가 밝혔다.
양국 차관은 이날 회의에서 이날 대화에서 한반도 정세와 관련해 의견을 교환하고 한반도 비핵화 및 평화와 안정이라는 공통된 목표를 위해 긴밀한 공조를 지속해 나가기로 했다.
두 차관은 또 올해 1월 일본 나라와 5월 경북 안동에서 열린 한·일 정상회담 등 정상 간의 셔틀 외교를 통해 양국 관계가 안정적으로 발전하고 정부, 의회, 민간 등 광범위한 차원에서 한·일 교류가 활발히 진행되고 있는 것을 평가했다.
두 차관은 이 같은 셔틀 외교 성과를 바탕으로 에너지·공급망 등 경제 분야와 인적 교류를 포함한 다양한 분야에서 양 국민이 체감할 수 있는 협력 사업을 적극 발굴해 나가기로 했다. 이날 회의에서는 이재명 대통령과 다카이치 사나에(高市早苗) 총리의 4번째 정상회담 일정도 논의된 것으로 보인다.
박 차관은 이날 회의에서 일본 조세이(長生) 탄광에서 발굴한 유해의 DNA 감정 과정에서 양국 협력이 이뤄진 것을 평가하고 유해 봉환 등 다양한 인도주의적 사안의 진전을 위해 양국 정부가 더욱 긴밀히 소통해 나가자고 했다.
양국 차관은 이어 미·중 관계, 중동 상황 등 지역 및 글로벌 이슈에 대해서도 폭넓게 의견을 교환하고 급변하는 국제 정세 하에 양국이 전략적 소통을 보다 강화해 나가야 한다는 데 공감했다고 외교부는 전했다.
한·일 차관 전략대화는 양국이 지역 및 글로벌 이슈에 대해 보다 큰 틀에서 논의하고 협력해 나가자는 취지에서 2005년 출범한 외교당국 간 협의체다.
opento@newspim.com