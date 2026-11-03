[오늘의 국회일정] 국회의장·상임위·세미나·기자회견·주요 정당 - 11월 3일

AI 핵심 요약beta
- 2일 국회의장은 한화오션 옥포조선소에서 서희함을 진수했다
- 국회는 상임위 전체회의와 법안심사소위를 잇달아 열었다
- 여야는 예산·정책토론회와 기자회견 등 일정을 소화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
◆국회의장
13:30 서희함 진수식 / 한화오션 옥포조선소
◆상임위원회
10:00 재정경제기획위원회 전체회의 / 본관 430호
10:00 농림축산식품해양수산위원회 농림축산식품법안심사소위원회 / 본관 501호
13:30 국회운영위원회 전체회의 / 본관 319호
◆의원실 세미나
08:00 김태년 의원실, 경제는 민주당 제59강 / 의원회관 제1소회의실
09:30 박성훈 의원실 등, 보험 모집질서 건전화와 소비자 보호를 위한 정책토론회 / 의원회관 제1세미나실
09:30 한동훈 의원실 등, 정당개혁, 무엇을 어떻게 할 것인가 / 의원회관 제1소회의실
09:30 민병덕 의원실, 제4차 국민의 금융기본권 실현을 위한 정책토론회 / 국회도서관 소강당
10:00 송옥주 의원실 등, 농가경영 안정과 맞춤형 에너지 전환 실현을 위한 정책 토론회 / 의원회관 제11간담회의실
10:00 박은정 의원실, 범죄피해자의 형사절차 참여권 어떻게 보장할 것인가 / 의원회관 제6간담회의실
10:00 조은희 의원실 등, 세계유산 보존과 도시의 미래, 공존의 길을 찾다 / 의원회관 제7간담회의실
14:00 조경태 의원실 등, AI 대전환과 마리나산업 고도화 방안 / 의원회관 제3세미나실
14:00 김건 의원실 등, AI가 만드는 국제질서, 누가 설계할 것인가? / 의원회관 제5간담회의실
◆소통관 기자회견
10:00 정혜경 의원, [2027년 정부예산 진보당 입장 발표 기자회견]
10:40 윤동준 공보기획관, [2026 국회 입법박람회 브리핑]
11:00 김태규 의원, [현안 관련 기자회견]
11:20 노혜령 진보당 대변인, [청년진보당 학생의 날 기자회견]
11:40 김남근 의원, [홈플러스 정상화 촉구 기자회견]
13:40 허성무 의원, [특수사업부 매각 강행 규탄 기자회견]
14:00 강득구 의원, [정치 현안 관련 기자회견]
◆더불어민주당
*김민석 당대표
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연
10:00 자카리아 하메드 힐랄 알 사디 주한오만대사 접견 / 국회 본관 당대표회의실
11:00 더불어민주당-한국노동조합총연맹 2026년도 제3차 고위급 정책협의회 / 민주당사 9층 백송홀
14:30 의원총회 / 국회 본관 246호
*한병도 원내대표
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
13:30 국회운영위원회 전체회의 / 국회 본관 319호
14:30 의원총회
◆국민의힘
*장동혁 당 대표
09:30 박성훈 의원 주최 <보험 모집질서 건전화와 소비자 보호를 위한 정책토론회> / 국회 의원회관 제1세미나실
11:00 '국민의 삶 해결 예산' 국민 보고 / 중앙당사 지하 1층 다목적홀
14:00 부동산정책 정상화 특별위원회 산하 청년 주거 TF 현장간담회 / 광흥창역 이랜드 PEER 신촌
*정점식 원내대표
08:30 국정감사 국민보고 대회 / 국회 본관 245호
10:00 국민의힘 서울시당·서울시 주최 <'세계유산과 도시의 미래, 공존의 길을 찾다' 정책토론회> / 국회 의원회관 제7간담회의실
14:00 전국공공형어린이집연합회 주최 <'공공형어린이집, 공보육의 길을 잇다' 정책토론회> / 국회 의원회관 대회의실
15:00 나경원 의원 주최 <교육현안국민보고회 - 이재명 정부의 교육 참사 이대로 괜찮은가> / 국회 의원회관 제9간담회의실
◆조국혁신당
*신장식 당대표
07:30 MBC라디오 <김종배의 시선집중> 인터뷰
09:30 의원총회 / 본관 224호
11:00 당대표 취임 100일 기자간담회 / 본관 224호
*김준형 원내대표
09:30, 의원총회 / 본관 224호
18:00, JTBC 이가혁 라이브 출연
◆개혁신당
*이기인 비상대책위원장
통상 일정
* 천하람 원내대표
업무 출장
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