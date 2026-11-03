88개 학교 '창업 아이디어' 한자리에...중기부, 청소년비즈쿨 축제 개막

AI 핵심 요약beta
- 중기부가 3일부터 5일까지 청주에서 청소년비즈쿨 페스티벌을 개최한다
- 전국 88개 학교 청소년 100여팀이 창업 아이디어와 교육 성과를 선보인다
- 특강·토크콘서트·신기술 체험관 등 진로·창업 프로그램을 운영한다
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창업 아이디어 발표·AI 체험 운영
[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 전국 88개 학교 청소년들이 창업 아이디어와 기업가 정신 교육 성과를 선보이는 '2026 청소년비즈쿨 페스티벌'이 3일 청주에서 막을 올린다.
중소벤처기업부는 3일부터 5일까지 청주 오스코(OSCO) 1층 전시홀에서 페스티벌을 개최한다고 밝혔다. 비즈쿨 청소년 100여팀과 창업교육 지원 기관·기업, 학생, 교사, 일반시민 등이 참여한다.
비즈쿨은 사업(Business)과 학교(School)의 합성어로, 학교에서 경영을 배운다는 뜻이다. 중기부는 2002년부터 청소년을 대상으로 기업가정신 교육과 모의창업 체험교육을 지원하고 있다.
올해 행사는 '모두의 꿈틀!'을 주제로 학교·지역·기업 간 교류와 진로 탐색, 창업 도전 성과 공유를 위한 프로그램을 마련했다.
3일 오후 2시 30분 열리는 개막식에서는 청소년 기업가정신 교육 활성화 유공자와 비즈쿨 캠프 결선 수상자 등에게 총 50점의 포상을 수여할 예정이다.
4일에는 참가 청소년들이 아이디어와 활동 경험을 나누는 네트워킹 프로그램이 진행된다. 권도균 프라이머 대표와 손주은 메가스터디 회장 등의 특강, 청년창업가 4인의 창업 경험과 실패·도전을 다루는 토크콘서트도 열린다. 5일에는 학생들이 재능과 역량을 선보이는 '비즈쿨 뽐내기'가 펼쳐진다.
행사 기간에는 88개 비즈쿨 운영학교가 참여하는 학교관을 비롯해 우주항공·뷰티 등 혁신기업의 기업관, AI 등 신기술을 체험하는 '익사이팅존', '모두의 창업' 정책 홍보관 등을 운영한다.
목승환 중기부 창업벤처혁신실장은 "청소년비즈쿨 페스티벌은 미래의 혁신가인 청소년들이 학교와 지역의 경계를 넘어 서로의 아이디어를 연결하고, 새로운 가능성을 발견하며 한 단계 성장하는 축제의 장"이라며 "앞으로도 청소년들이 실패를 두려워하지 않고 마음껏 상상하고 도전하며 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.
jongwon3454@newspim.com