[오늘의 정치일정] 11월 3일(화)

AI 핵심 요약beta
- 대통령은 2일 국무회의와 한·튀르키예 정상회담을 했다
- 외교부 장관은 2일 국무회의와 튀르키예 대통령 방한 행사를 했다
- 여야 지도부는 2일 정책협의회와 의원총회 등 일정을 소화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌]
<청와대>
-대통령
10:00 국무회의
한-튀르키예 정상회담
<외교부>
-장관
10:00 국무회의
15:30 튀르키예 대통령 국빈 방한 행사
-1차관
일본 출장(한일 차관 전략대화)
-2차관
09:30 해양법 국제학술회의
21:00 APEC 외교통상합동각료회의(AMM)
<통일부>
-장관
10:00 국무회의 참석
15:00 제2차 북한학 전공자 초청 간담회
-차관
통상업무
<국방부>
-장관
통상업무
-차관
13:30 서희함 진수식
<국가보훈부>
-장관
11:00 제97주년 학생독립운동 기념식
-차관
통상업무
<더불어민주당>
-김민석 당대표
07:00 [유튜브 생중계] '민티07' 출연
10:00 자카리아 하메드 힐랄 알 사디 주한오만대사 접견 / 국회 본관 당대표회의실
11:00 더불어민주당-한국노동조합총연맹 2026년도 제3차 고위급 정책협의회 / 민주당사 9층 백송홀
14:30 의원총회 / 국회 본관 246호
-한병도 원내대표
09:30 원내대책회의 / 국회 본관 원내대표회의실
13:30 국회운영위원회 전체회의 / 국회 본관 319호
14:30 의원총회
<국민의힘>
-장동혁 당 대표
09:30 박성훈 의원 주최 <보험 모집질서 건전화와 소비자 보호를 위한 정책토론회>(국회 의원회관 제1세미나실)
11:00 '국민의 삶 해결 예산' 국민 보고(중앙당사 지하 1층 다목적홀)
14:00 부동산정책 정상화 특별위원회 산하 청년 주거 TF 현장간담회(광흥창역 이랜드 PEER 신촌 / 서울 마포구 서강로 75-16)
-정점식 원내대표
08:30 국정감사 국민보고 대회(국회 본관 245호)
10:00 국민의힘 서울시당·서울시 주최 <'세계유산과 도시의 미래, 공존의 길을 찾다' 정책토론회>(국회 의원회관 제7간담회의실)
14:00 전국공공형어린이집연합회 주최 <'공공형어린이집, 공보육의 길을 잇다' 정책토론회>(국회 의원회관 대회의실)
15:00 나경원 의원 주최 <교육현안국민보고회 - 이재명 정부의 교육 참사 이대로 괜찮은가>(국회 의원회관 제9간담회의실)
<개혁신당>
-이기인 비상대책위원장
통상 일정
-천하람 원내대표
업무 출장
<조국혁신당>
-신장식 당 대표
07:30 MBC라디오 <김종배의 시선집중> 인터뷰
09:30 의원총회(본관 224호)
11:00 당대표 취임 100일 기자간담회(본관 224호)
-김준형 원내대표
09:30 의원총회(본관 224호)
18:00 JTBC 이가혁 라이브 출연