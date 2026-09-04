임시완·설인아 '나의 유죄인간', 차원 다른 케미 예고

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 임시완, 설인아, 김정현, 연우가 '나의 유죄인간'을 통해 색다른 관계성과 강렬한 케미를 예고했다.

오는 10월 19일 저녁 8시 50분 첫 방송되는 tvN 새 월화드라마 '나의 유죄인간'은 살인 용의자로 지목된 안하무인 재벌 3세와 그의 수행비서로 잠입한 특수부대 출신 형사의 밀착 스릴 로맨스를 담은 드라마다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 나의 유죄인간 임시완(왼쪽), 설인아. [사진=tvN] 2026.09.04 moonddo00@newspim.com

이름만 들어도 든든한 배우 임시완(윤이준 역), 설인아(강재희 역), 김정현(김시현 역), 연우(이혜정 역)의 만남으로 화제를 모으고 있는 가운데 이들의 첫 호흡을 엿볼 수 있는 대본리딩 현장이 공개돼 호기심을 돋운다.

임시완은 태강그룹의 차기 후계자이자 재벌 3세 윤이준에 걸맞은 대사 톤을 섬세하게 구현하며 분위기를 주도했다. 작은 것 하나도 허투루 넘기지 않는 예민한 면모부터 세상과 일부러 일정한 거리를 두는 냉소적인 태도까지 상황에 따라 어조에 미묘한 변화를 줘 임시완이 완성할 색다른 재벌 3세 윤이준 캐릭터를 더욱 궁금하게 만들었다.

특수부대 출신 형사 강재희의 당찬 면모는 설인아 특유의 밝고 건강한 에너지를 만나 생생하게 살아났다. 설인아는 어떤 상황에서도 쉽게 물러서지 않는 강단과 거침없는 행동력을 시원시원한 목소리로 담아내는 한편, 절도 있는 말투와 각 잡힌 대사 처리로 특수부대에서 다져진 강재희의 남다른 내공을 예감케 했다.

윤이준(임시완)의 절친이자 태강그룹 법무팀 소속 변호사 김시현 역을 맡은 김정현은 캐릭터의 신중한 성격을 깊이 있는 눈빛으로 보여줬다. 또 직장 상사인 윤이준을 알뜰살뜰 챙기면서도 순간순간 의미심장한 무드를 풍기며 좀처럼 속내를 알 수 없는 김시현 캐릭터에 흥미를 더했다.

태강그룹 회장 비서 이혜정 역의 연우는 절제된 표현으로 캐릭터의 신비로운 매력을 배가했다. 차분한 목소리와 담담한 표정을 일관되게 유지하며 이혜정의 단단한 성격을 고스란히 드러낸 것. 여기에 퇴근 후에는 180도 달라지는 반전 모습을 예고, 이혜정 캐릭터의 다채로운 매력을 기대케 했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 나의 유죄인간 연우(왼쪽), 김정현. [사진=tvN] 2026.09.04 moonddo00@newspim.com

무엇보다 각기 다른 개성으로 캐릭터에 녹아든 임시완, 설인아, 김정현, 연우의 합이 빛났다. 순식간에 담당 배역에 몰입한 네 배우는 속고 속이는 아슬아슬한 관계 속 유쾌한 티키타카와 은근한 신경전을 맛깔나게 주고받으며 '나의 유죄인간'에서 펼쳐질 네 사람의 이야기를 기다려지게 했다.

'나의 유죄인간' 제작진은 "재벌 3세부터 남장 형사까지 범상치 않은 인물들이 만나 펼쳐낼 예측불가 관계성이 색다른 재미를 완성할 예정"이라며 "로맨스와 코믹, 스릴을 자유롭게 넘나들며 변화무쌍한 이야기를 그려낼 임시완, 설인아, 김정현, 연우의 활약을 기대해 달라"고 전했다.

tvN 새 월화드라마 '나의 유죄인간'은 10월 19일 저녁 8시 50분에 첫 방송되며 글로벌 시청자들은 아마존 프라임 비디오를 통해 만나볼 수 있다.

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