임시완, 설인아에 "죄는 네가 지었어"…'나의 유죄인간' 아찔한 수갑 로맨스

AI 핵심 요약beta
- 임시완과 설인아가 10월 19일 첫 방송될 '나의 유죄인간'에 출연했다.
- 살인 용의자 재벌 3세와 잠입 형사의 수갑 로맨스를 예고했다.
- 밀착 스릴 로맨스로 속고 속일 관계가 펼쳐진다고 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 임시완과 설인아가 용의자와 형사로 마주한 가운데, 체포용 수갑이 뜻밖의 로맨스 장치로 변한다.
오는 10월 19일 저녁 8시 50분 첫 방송될 tvN 새 월화드라마 '나의 유죄인간'에서 살인 용의자로 의심받는 재벌 3세 윤이준(임시완)과 윤이준을 잡기 위해 남장 수행비서로 잠입하는 형사 강재희(설인아)의 독특한 관계를 예고한 가운데 긴장감과 설렘을 오가는 용의자 티저가 공개돼 기대감을 높이고 있다.
천둥 번개 소리와 함께 시작부터 불길한 기운을 드리운 영상은 캐비닛 안에 쓰러진 여성과 그 앞에 선 윤이준의 모습을 비추며 윤이준이 살인 용의자로 몰리게 된 사건의 실마리를 어렴풋이 드러낸다. 이어 윤이준과 마주 선 강재희는 "증거는 이미 충분해"라는 말과 함께 망설임 없이 윤이준의 손목에 수갑을 채우며 윤이준을 향한 의심에 쐐기를 박는다.
그러나 일순간, 윤이준이 강재희에게 "죄는 네가 지었어"라고 선언하며 분위기가 반전된다. 윤이준은 자신의 한쪽에 채워진 수갑의 반대편을 강재희의 손목에 연결하며 체포용 수갑을 뜻밖의 밀착 장치로 바꿔버리고는 한 걸음씩 다가가 오히려 강재희를 뒷걸음질 치게 만든다.
더 이상 물러설 곳이 없어 강재희가 소파에 앉게 되고 과연 윤이준이 말한 죄가 무엇일지 궁금해지던 찰나 윤이준에게서 "내 마음을 뛰게 한 죄"라는 뜻밖의 죄명이 흘러나온다. 윤이준의 과감한 접근으로 어느새 가까워진 두 사람의 거리가 보는 이들의 심박수까지 단숨에 끌어올린다.
잡아야 할 용의자와 잡으러 온 형사 사이에 예상 밖의 떨림이 포착된 상황. 과연 정체를 숨긴 강재희는 윤이준의 거침없는 직진 속에서 평정심을 지킬 수 있을지, 아무것도 모른 채 강재희에게 빠져든 윤이준은 형사인 강재희의 본업을 알게 된 뒤 어떤 반응을 보일지 속고 속일 두 사람의 예측불가 로맨스가 기다려지고 있다.
tvN 새 월화드라마 '나의 유죄인간'은 살인 용의자로 지목된 안하무인 재벌 3세와 그의 수행비서로 잠입한 특수부대 출신 형사의 밀착 스릴 로맨스를 담은 드라마다. 10월 19일 저녁 8시 50분에 첫 방송되며 글로벌 시청자들은 아마존 프라임 비디오를 통해 만나볼 수 있다.
moonddo00@newspim.com