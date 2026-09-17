설인아, 본캐는 형사·부캐는 남장 수행비서…'나의 유죄인간' 이중생활

AI 핵심 요약beta
- 설인아가 10월 19일 첫 방송 드라마에 출연했다
- 형사 강재희와 남장 수행비서 이중생활을 연기했다
- 살인 용의자 재벌3세와 밀착 수사로 얽힌다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 설인아가 형사와 남장 수행비서를 오가는 이중생활로 색다른 매력을 선보인다.
오는 10월 19일 저녁 8시 50분 첫 방송될 tvN 새 월화드라마 '나의 유죄인간'은 살인 용의자로 지목된 안하무인 재벌 3세와 그의 수행비서로 잠입한 특수부대 출신 형사의 밀착 스릴 로맨스를 담은 드라마다.
설인아가 연기할 강재희 캐릭터는 한 번 마음먹은 일은 끝을 봐야 직성이 풀리는 열혈 형사다. 타고나길 나쁜 놈, 이상한 놈, 못된 놈들을 극혐하는 남다른 정의감의 소유자로 범인을 잡는 일이라면 물불 가리지 않고 뛰어드는 저돌적인 면모를 지녔다.
여기에 거침없는 행동력을 뒷받침할 탄탄한 체력도 겸비했다. 육군특수전사령부 부사관 출신인 데다 유도 5단, 합기도 1단, 태권도 3단 등 도합 9단을 자랑하는 강재희(설인아)의 능력은 범인 검거 현장에서도 빛을 발하며 동료들의 두터운 신뢰로 이어지고 있다.
그런 강재희는 어느 날 살인 용의자로 지목된 안하무인 재벌 3세 윤이준(임시완)의 케이스를 접하고 수사 의지를 강렬하게 불태우게 된다. 형사 신분을 숨긴 채 남장까지 감행, 남자만 뽑는 윤이준의 수행비서로 위장 취업해 초밀착 수사에 돌입하는 것.
과연 강재희가 정체를 들키지 않고 잠입 수사를 완수할 수 있을지 궁금해지는 가운데 공개된 사진에는 형사와 남장 수행비서를 오가는 강재희의 아슬아슬한 이중생활이 담겨 있어 시선을 사로잡는다.
먼저 형사 모드를 켠 강재희는 매서운 기세를 뿜어내고 있다. 날카롭게 주변을 살피는 눈빛부터 복싱 글러브를 끼고 대련 자세를 취하는 모습까지 몸을 사리지 않는 행동파 형사의 활약을 예감케 한다. 반면 남장 수행비서 모드의 강재희는 TPO에 딱 맞는 단정한 차림새와 반듯한 자세, 침착한 표정으로 프로페셔널한 수행비서의 자태를 완성하고 있다.
이렇듯 철저히 구분돼 있던 강재희의 일상은 윤이준과 가까이에서 부딪히고 얽히면서 예상치 못한 변화를 맞게 될 예정이다. 수사를 위해 뛰어든 이중생활이 강재희의 삶에 어떤 변수로 작용하게 될지 호기심이 높아지고 있다.
tvN 새 월화드라마 '나의 유죄인간'은 10월 19일 저녁 8시 50분에 첫 방송되며, 글로벌 시청자들은 아마존 프라임 비디오를 통해 만나볼 수 있다.
moonddo00@newspim.com