청와대 "한-인도, 1차 경제안보대화…공급망 안전 협력 이어갈 것"

AI 핵심 요약beta
- 한국과 인도 정부는 2일 경제안보대화를 열고 공조 방안을 논의했다
- 양국은 공급망 안정과 조선·에너지 분야 협력을 강화하기로 했다
- 우주·핵심광물·인공지능 등 첨단산업 협력도 확대하기로 했다
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[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 한국과 인도 양국 정부가 2일 글로벌 경제안보 환경 변화에 공동 대응하기 위한 공조 방안을 모색했다.
청와대는 이날 서울에서 열린 1차 한-인도 경제안보대화를 통해 양국은 공급망 안정 및 첨단기술 분야 협력을 이어 나가기로 했다고 밝혔다. 이번 회의는 지난 4월 한-인도 정상회담의 후속 조치 차원에서 개최됐다.
이날 경제안보대화에 한국은 송기호 국가안보실 3차장이 수석대표로 참석했다. 인도는 파반 카푸르(Pavan Kapoor) 국가안보부보좌관이 수석대표로 참석했다.
특히 양국은 조선, 에너지 자원 등 지난 정상회담에서 채택된 공동성명에 기반한 구체 성과 발굴 및 이행 방안에 대해 논의했다.
한국과 인도는 지난 4월 20일(현지시간) 정상회담을 계기로 ▲에너지 자원 안보 공동성명 ▲조선·해운·해양물류 분야 파트너십을 위한 포괄적 프레임워크를 발표한 바 있다.
아울러, 우주 등 첨단 산업뿐만 아니라 핵심광물, 인공지능(AI) 등 핵심 산업에 대한 협력을 더욱 공고히 해 양국 간 전략 분야에 대한 협력을 강화하기로 했다.
국가안보실은 이번 인도와의 경제안보대화 출범을 계기로 앞으로 글로벌 불확실성 속에서 한-인도 양국이 상호 성장과 혁신을 촉진하는 최적의 파트너가 될 수 있도록 지속 협력해 나갈 계획이다.
앞서 이재명 대통령은 지난 4월 20일 국빈으로 방문한 인도에서 정상회담을 하고 "나렌드라 모디 인도 총리와 불확실성의 시대 속에서 한국과 인도가 상호 성장과 혁신을 촉진하는 최적의 전방위적 협력 파트너가 될 수 있다는 데 서로 공감했다"고 밝힌 바 있다.
이 대통령은 정상회담 후 공동언론발표에서 "인도는 세계 최대 인구를 가진 국가이자 세계 4위의 경제 대국으로서 '글로벌 사우스의 리더'로 부상하고 있고 모디 총리의 '선진 인도 2047' 비전 아래 눈부신 발전을 이어가고 있다"고도 했다.
pcjay@newspim.com