'나의 유죄인간' 임시완·설인아, 살인 용의자와 잠입 형사의 위험한 동행

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 임시완과 설인아가 살인 용의자와 형사에서 상무와 수행비서로 관계를 바꾸며 아찔한 밀착전을 펼친다.

오는 10월 19일 저녁 8시 50분 첫 방송될 tvN 새 월화드라마 '나의 유죄인간'이 재벌 3세 윤이준(임시완)과 형사 강재희(설인아)가 변화무쌍하게 얽혀가는 과정을 예고하며 기대감을 높이고 있는 것.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 나의 유죄인간 스틸. [사진=tvN] 2026.09.21 moonddo00@newspim.com

윤이준과 강재희는 살인 용의자와 형사로 일방적인 첫 인연을 시작한다. 윤이준의 사건을 접한 강재희는 윤이준을 유력한 범인으로 여기고 예의주시, 직접 그의 곁을 파고들기로 결심한다. 이어 남자만 뽑는 윤이준의 수행 비서 공고에 과감히 지원하며 면접관과 지원자로 마주하게 된다.

이후 윤이준과 강재희의 관계는 상무와 수행비서로 거듭난다. 서로에게 차마 밝힐 수 없는 속내를 품은 채 가장 가까운 거리에서 함께하게 된 상황. 과연 각자의 비밀을 감춘 이들의 아슬아슬한 만남이 어떤 변화를 불러올지 궁금증을 높인다.

그런 가운데 공개된 사진에서는 살인 용의자와 형사부터 면접관과 지원자, 상무와 수행비서까지 시시각각 달라지는 윤이준과 강재희의 모습이 담겨 눈길을 끈다.

살인 혐의에도 여유로운 표정을 짓고 있는 윤이준과 사건 브리핑에 집중하는 강재희의 상반된 분위기가 대비되는가 하면 수행비서 면접에서는 경직된 강재희와 그런 그녀를 유심히 살피는 윤이준 사이 팽팽한 긴장감이 느껴진다. 이어 경계심 가득한 고양이를 연상케 하는 상무 윤이준과 그의 곁에서 남몰래 밀착 수사 중인 수행비서 강재희의 일상이 흥미를 돋운다.

이처럼 '나의 유죄인간'은 끊임없이 얽히고설키는 윤이준과 강재희의 이야기로 한순간도 눈을 뗄 수 없는 재미를 선사할 예정이다. 무엇보다 서로 다른 속셈을 품은 두 사람이 어쩌다 서로의 '유죄인간'이 되는 것일지 관심이 모인다.

살인 용의자로 지목된 안하무인 재벌 3세와 그의 수행비서로 잠입한 특수부대 출신 형사의 밀착 스릴 로맨스를 담은 tvN 새 월화드라마 '나의 유죄인간'은 10월 19일 저녁 8시 50분에 첫 방송되며 글로벌 시청자들은 아마존 프라임 비디오를 통해 만나볼 수 있다.

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