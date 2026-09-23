이원택 전북지사, 전주역 '명예역장' 체험…전라선 고속화 촉구

AI 핵심 요약beta
- 이원택 전북지사가 23일 전주역 명예역장으로 귀성객을 맞았다.
- 전라선 고속화 예타 통과를 촉구하고 코레일 직원들을 격려했다.
- 전주역 증축 현장을 점검하며 안전관리 강화를 당부했다.
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전라선 고속화 예타 통과 촉구·전주역 증축 현장 점검…내년 말 준공
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 이원택 전북지사가 추석을 앞두고 전주역에서 1일 명예역장으로 활동하며 귀성객을 맞이하고 전라선 고속화 사업의 예비타당성조사 통과를 촉구했다고 23일 밝혔다.
이번 행사는 추석 귀성객과 소통하고 철도 현장 근무자들을 격려하는 동시에 전라선 고속화 사업의 필요성을 알리고 전주역사 증축에 따른 이용객 불편과 안전 문제를 점검하기 위해 마련됐다.
이 지사는 한국철도공사 전북본부가 주관한 명예역장 체험행사에서 위촉장을 받은 뒤 귀성객들에게 환영 인사를 전하고 열차 이용을 안내하는 등 역무를 체험했다. 명절 기간 철도 운영에 힘쓰는 코레일 직원들의 노고도 격려했다.
또 귀성객들에게 고향사랑기부제 홍보 리플릿을 배부하고 추석맞이 특별 이벤트를 안내하는 등 고향사랑기부제 활성화를 위한 홍보활동을 펼쳤다.
특히 전라선 고속화 사업의 예비타당성조사 통과를 촉구하는 피켓 행사에 참여해 사업 추진의 필요성을 강조했다.
전라선은 전주한옥마을, 순천만국가정원, 여수엑스포 등 주요 관광지를 연결하는 호남 동부권 핵심 철도망이다. 2012년 복선전철화가 완료됐지만 굴곡이 심한 선로 구조로 고속열차 운행에 제약이 있어 이동시간 단축과 철도 경쟁력 강화를 위한 고속화 사업이 필요한 상황이다.
이원택 전북지사는 "전라선 고속화는 국민 누구나 빠르고 쾌적하게 이동할 수 있도록 하기 위한 더 이상 미룰 수 없는 국가적 과제"라며 "현재 진행 중인 예비타당성조사가 반드시 통과될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
이 지사는 지난 7월 개통한 전주역 후면 주차장과 선상 연결통로 등 전주역사 개선사업 현장도 확인했다. 내년 12월 준공을 목표로 추진 중인 증축 공사 관계자들을 격려하고 공사 기간 보행 동선 변경에 따른 이용객 불편과 안전사고가 발생하지 않도록 철저한 현장 관리를 당부했다.
이 지사는 "전주역 이용 편의 개선과 전라선 고속열차 증편, 전라선 고속화 사업이 차질 없이 추진돼 호남 동부권의 관광 활성화와 지역경제 발전으로 이어질 수 있도록 관계기관과 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com