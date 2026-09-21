경기도 사회연대경제기업, 작년 전국 최대 사회적 가치 159억 규모 창출

AI 핵심 요약beta
- 경기도 사회연대경제기업이 지난해 159억8900만원을 창출했다
- 경기도는 고용부 검증을 거쳐 65개 참여기업 성과를 확인했다
- 도는 이달 중 사업개발비를 지급해 성장 지원에 나선다
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행복더하기·수호천사·복지유니온 등 5개사 10억 이상 우수기업 선정
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도 내 사회연대경제기업들이 지난해 창출한 사회적 가치가 160억 원에 달하며 전국 광역지자체 중 최대 규모를 기록한 것으로 집계됐다.
경기도는 경기도사회적경제원과 함께 추진 중인 고용노동부 '사회적가치 창출 활성화 사업' 검증 결과 도내 참여 기업들이 총 159억 8900만 원의 사회적 가치를 창출한 것으로 최종 확인됐다고 21일 밝혔다.
사회연대경제기업은 사회적기업, 협동조합, 마을기업, 자활기업 등 취약계층 일자리 창출, 돌봄, 지역 문제 해결, 환경보전 등 공익적 가치를 실현하는 기업을 뜻한다. 도는 기업이 1년간 창출한 사회 성과를 화폐 가치로 측정해 고용노동부 검증을 거쳐 성과에 따라 기업당 최대 1억 원의 사업개발비를 지원하고 있다.
측정 분야는 ▲사회서비스▲일자리 제공▲지역사회 협력▲혁신·환경 등 4개 분야 10개 지표로 구성된다. 도는 지난 3월 공모를 통해 65개 참여 기업을 선정한 뒤 조사를 진행했으며 지난 8월 고용노동부 검증위원회의 최종 확정을 받았다.
특히 기업당 10억 원 이상의 사회적 가치를 창출한 우수 기업으로 돌봄 및 취약계층 일자리 분야의 ㈜행복더하기㈜수호천사, ㈜위드플러스시스템와 고령자 영양돌봄 서비스를 제공하는 ㈜복지유니온 그리고 지역주민 의료 서비스를 지원하는 시흥희망의료복지사회적협동조합 등 5곳이 선정됐다.
경기도와 경기도사회적경제원은 이달 중 성과 측정 참여 기업에 사업개발비를 지급할 예정이며 지원금은 연구개발 및 제품·서비스 고도화 등에 투입될 예정이다.
송은실 경기도 사회혁신경제국장은 "이번 전국 최대 성과는 컨설팅 지원사업을 통해 기업들의 참여를 이끌어낸 결과"라며 "사회연대경제기업이 창출한 가치가 객관적으로 정당하게 평가받고 보상으로 이어질 수 있도록 지속 가능한 생태계를 구축하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com