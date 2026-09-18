괴산군의회, '농어촌 기본소득 시범사업 괴산군 선정' 촉구

AI 핵심 요약beta
- 괴산군의회가 18일 괴산군 시범사업 선정을 촉구했다.
- 농어촌 기본소득은 월 15만원을 2년간 지급하는 사업이다.
- 군의회는 추가경정예산안 등 안건을 처리하고 임시회를 마쳤다.
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[괴산=뉴스핌] 백운학 기자 =괴산군의회가 정부의 농어촌 기본소득 시범사업 확대에 맞춰 괴산군을 사업 대상지로 선정해 줄 것을 촉구했다.
군의회는 18일 열린 제354회 임시회 제2차 본회의에서 김영희 의원이 대표 발의한 '농어촌 기본소득 시범사업 괴산군 선정 촉구 건의문'을 채택했다.
농어촌 기본소득 시범사업은 고령화와 인구감소로 어려움을 겪는 농어촌 주민의 생활 안정과 지역경제 활성화를 위해 2년간 주민에게 월 15만원 상당의 지역화폐를 지급하는 사업이다.
현재 인구감소지역 17곳을 대상으로 추진되고 있다.
정부가 2027년 예산안에 시범사업 대상 지역을 35곳으로 확대하는 내용을 반영하면서 추가 선정 지역에 대한 관심도 커지고 있다.
김 의원은 "농어촌 기본소득 시범사업 확대는 정부가 지방소멸 대응을 위한 정책 수단으로 사업을 지속 추진하겠다는 의지를 보여준 것"이라고 말했다.
이어 "괴산군은 지속적으로 성장촉진지역에 지정됐고 65세 이상 고령인구 비율이 43%에 달하는 초고령사회 지역"이라며 "사업 취지를 고려할 때 시범사업의 필요성이 큰 지역"이라고 강조했다.
괴산군의 정책 추진 기반도 선정 근거로 제시했다.
김 의원은 "괴산군은 주민 대상 보편적 지원 정책을 추진한 경험이 있고 지역화폐 가입률도 98%에 달해 사업을 안정적으로 운영할 기반을 갖추고 있다"고 설명했다.
그러면서 "괴산군이 시범사업을 통해 실질적인 성과를 만들어낼 기회를 받아야 한다"며 2027년 사업 대상지에 괴산군을 포함해 줄 것을 촉구했다.
한편 괴산군의회는 이날 제2차 본회의를 끝으로 제354회 임시회 일정을 마무리했다.
이번 임시회에서는 2026년도 제3회 추가경정예산안과 2026년 환경보전특별위원회 현지조사 결과보고서 채택 등의 안건을 처리했다.
baek3413@newspim.com