순창 발효미생물산업진흥원·일동바이오사이언스, 사업화 '맞손'

AI 핵심 요약beta
- 순창 발효미생물산업진흥원은 18일 일동바이오사이언스와 협약했다.
- 양 기관은 건강기능식품 공동연구와 기술사업화에 협력했다.
- 발효미생물 자원으로 고부가가치 산업 육성을 추진했다.
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일동바이오사이언스 순창 입주...연구·생산 인프라 '산업화'
[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 순창 발효미생물산업진흥원은 일동바이오사이언스와 발효미생물 및 바이오 기술을 활용한 건강기능식품 공동연구와 사업화에 협력하기로 했다고 18일 밝혔다.
발효미생물산업진흥원은 전날 진흥원 회의실에서 일동바이오사이언스와 바이오 및 발효기술을 접목한 건강기능식품 분야 공동연구와 기술사업화를 위한 업무협약을 체결했다.
이번 협약은 양 기관이 보유한 연구인력과 기술, 인프라를 연계해 연구개발 역량을 높이고 토착 발효미생물과 바이오 소재를 활용한 고부가가치 건강기능식품 개발과 상용화를 추진하기 위해 마련됐다.
협약에 따라 양 기관은 ▲발효미생물 및 기능성 소재 공동연구▲건강기능식품 소재·제품 개발▲연구·시험분석 및 생산 인프라 공동 활용▲기술·연구정보 교류▲개발 제품 사업화 및 시장 진출 등 다양한 분야에서 협력사업을 단계적으로 추진한다.
특히 일동바이오사이언스가 향후 순창 마이크로바이옴 공공임대형 지식산업센터에 입주할 예정인 만큼 기업의 연구개발 기술력과 순창의 발효미생물 연구·생산 인프라가 결합해 시너지 효과를 낼 것으로 기대된다.
진흥원은 이번 협약을 계기로 공동연구를 비롯해 실증과 생산, 기술사업화까지 이어지는 산·연 협력체계를 강화할 계획이다. 발효미생물 연구 역량과 생산·시험분석 인프라에 일동바이오사이언스의 건강기능식품 분야 전문기술을 접목해 연구성과의 산업화와 제품 상용화를 추진한다.
이를 통해 순창군 발효바이오산업의 경쟁력을 높이고 관련 기업의 지역 정착과 성장을 지원하는 한편 지역 발효미생물 자원을 활용한 고부가가치 건강기능식품 산업 육성에도 속도를 낼 방침이다.
lbs0964@newspim.com