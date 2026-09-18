동두천시, 추석 연휴 응급진료체계 구축 가동

AI 핵심 요약beta
- 동두천시가 24일부터 27일까지 응급진료체계를 가동했다
- 병·의원 13곳과 약국 12곳이 연휴 진료에 나선다
- 동두천중앙성모병원은 24시간 운영하고 상황실도 꾸렸다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[동두천=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 동두천시는 다가오는 추석 연휴를 맞아 시민들의 응급환자 발생에 신속히 대응하고 응급의료 공백을 최소화하기 위해 응급진료체계를 구축하고 오는 24일부터 27일까지 가동한다고 18일 밝혔다.
시에 따르면 동두천시는 동두천시의사회, 동두천연천치과의사회, 동두천시한의사회, 동두천시약사회 등 유관 단체와 협력체계를 구축해 연휴 기간 의료 공백을 최소화할 방침이다. 이에 따라 지역 내 병·의원 13개소와 약국 12개소가 추석 연휴 동안 지정된 날짜에 문을 열고 진료 및 조제를 진행한다고 전했다.
경기도 거점의료기관인 동두천중앙성모병원 응급실은 연휴 기간 내내 24시간 상시 운영돼 응급환자 진료에 차질이 없도록 할 계획이다. 공공심야약국인 온두레생연약국 역시 추석 연휴 기간 오후 8시부터 11시까지 야간 시간대에 운영되며 시민들에게 의약품 조제·판매와 복약 지도를 제공한다.
시는 연휴 기간 중 발생할 수 있는 각종 응급의료 상황에 대비해 동두천시보건소 내에 응급진료상황실을 설치·운영한다고 밝혔다. 상황실에서는 문을 여는 병·의원 및 약국 안내, 응급의료체계 유지 상황 점검 등 비상 진료체계가 원활히 작동하도록 관리할 계획이다.
연휴 기간 중 운영하는 병·의원 및 약국에 대한 자세한 정보는 동두천시보건소 누리집, 보건복지콜센터(129), 경기도콜센터(120), 구급상황관리센터(119), 응급의료포털(e-gen), 응급의료정보제공 애플리케이션 등을 통해 확인할 수 있다.
보건소 관계자는 "추석 연휴에도 시민들이 의료서비스 이용에 불편을 겪지 않도록 응급진료체계를 철저히 운영하고 유관기관과 긴밀한 협조를 이어가겠다"며 "시민들이 연휴 기간 동안 안전하고 건강한 명절을 보낼 수 있도록 응급의료 상황 대비에 만전을 기하겠다"고 말했다.
asj7376@newspim.com