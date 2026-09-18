맨시티의 '17세 신성' 삼바, 멀티골로 화려한 데뷔전

AI 핵심 요약beta
- 맨시티 17세 삼바가 18일 데뷔전서 멀티골을 터뜨렸다.
- 맨시티는 노리치를 5-0으로 꺾고 카라바오컵 16강에 올랐다.
- 마레스카 감독은 삼바의 활약에 더 많은 기회를 예고했다.
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삼바 "꿈같은 데뷔전"...감독 "더 많은 기회 줄 것"
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 맨체스터 시티의 17세 유망주 공격수 플로이드 삼바가 1군 데뷔전에서 멀티골을 터뜨리며 팀의 대승을 이끌었다.
맨시티는 18일(한국시간) 영국 맨체스터의 에티하드 스타디움에서 열린 2026-2027시즌 카라바오컵(리그컵) 3라운드(32강) 홈 경기에서 2부 리그 노리치 시티를 5-0으로 완파하고 16강 진출에 성공했다.
이날 엔초 마레스카 맨시티 감독은 대대적인 로테이션을 가동했다. 최근 맨체스터 유나이티드전 선발 라인업에서 라얀 셰르키를 제외한 10명을 교체했고 핵심 공격수 엘링 홀란에게 완전한 휴식을 부여했다. 최전방 스트라이커 자리에는 17세 삼바가 선발 출전했다.
삼바는 전반 29분 역시 이날 데뷔전을 치른 알란 엘리아스의 크로스를 헤더로 연결해 선제골을 터뜨렸다. 맨시티는 전반 32분 셰르키의 추가골로 2-0으로 앞선 채 전반을 마쳤다.
후반에도 공세는 이어졌다. 후반 3분 알란이 득점포를 가동했고, 후반 9분 삼바가 페널티 박스 안에서 감각적인 오른발 감아차기로 멀티골을 완성했다. 맨시티는 후반 45분 18세 라이언 매카이두의 쐐기골까지 더해 5-0 대승으로 경기를 마쳤다.
이날 화제의 중심에 선 삼바는 과거 프리미어리그(EPL) 블랙번 로버스 등에서 활약했던 중앙 수비수 크리스토페 삼바의 아들이다. 맨시티 아카데미 출신인 삼바는 생애 첫 1군 출전 경기에서 최고 평점을 받으며 화려한 등장인사를 건넸다.
경기 후 삼바는 "꿈같은 데뷔전이었다. 1군 동료들의 조언이 큰 자신감이 됐다"며 소감을 밝혔다. 마레스카 감독 역시 "포지션 변환에도 불구하고 뛰어난 모습을 보여줬다. 앞으로 더 많은 기회를 줄 것"이라며 만족감을 표시했다.
공식전 6연승을 달린 맨시티는 오는 20일 선덜랜드와 EPL 5라운드 홈경기를 치른다.
psoq1337@newspim.com