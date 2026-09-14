[EPL] 홀란 '오프사이드 오심' 결승골 덕에...맨시티, 맨유에 1-0

심판기구 오심 공식 인정...캐릭 맨유감독 "이해 안 되는 오심"

10명으로 싸운 맨시티, 개막 4연승 리그 2위…맨유 13위 추락

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = "기가 막힌 설명이다"라며 마이클 캐릭 맨체스터 유나이티드(맨유) 감독이 오심에 폭발했다. 잉글랜드 프리미어리그(EPL)를 대표하는 '맨체스터 더비'가 치명적인 판정 오류로 얼룩졌다.

맨체스터 시티(맨시티)는 14일(한국시간) 영국 맨체스터의 올드 트래퍼드에서 열린 2026-2027 EPL 4라운드 원정 경기에서 맨유를 1-0으로 꺾었다.

이날 경기는 시작부터 뜨거웠다. 전반 23분 경기 최대의 변수가 발생했다. 사이드 라인 부근에서 경합을 벌이던 맨시티의 필 포든이 맨유 브루노 페르난데스의 태클에 걸려 넘어진 뒤 발로 상대를 차 퇴장 명령을 받았다. 중계 화면에는 브루노가 먼저 포든의 등을 건드리는 장면이 잡혔으나 브루노에게는 경고가 주어지지 않았다. 포든의 퇴장으로 맨시티는 약 70분 동안 수적 열세 속에 싸워야 했다.

[맨체스터 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 필 포든이 14일(한국시간) 2026-2027 EPL 4라운드 맨시티와의 홈 경기 중 퇴장 명령을 받자 동료가 위로하고 있다. 2026.9.14 psoq1337@newspim.com

맨유는 수적 우위를 활용해 총공세를 펼쳤으나 맨시티의 탄탄한 골문은 쉽게 열리지 않았다. 오프사이드 판정과 골대 불운까지 겹치며 결정적인 기회를 놓쳤다.

오히려 수적 열세를 이겨낸 맨시티가 후반 15분 결승골을 터뜨렸다. 왼쪽 측면에서 요슈코 그바르디올이 보낸 낮은 크로스를 엘링 홀란이 골대 반대편에서 발을 갖다 대며 골망을 갈랐다.

경기 직후 결승골 장면을 두고 거센 오심 논란이 불거졌다. 최초 부심은 홀란의 오프사이드를 선언했다. 비디오 판독(VAR) 과정에서 반자동 오프사이드 시스템을 통해 맨유 수비수 패트릭 도르구의 위치를 확인한 뒤 홀란의 온사이드가 인정되며 원심이 뒤집혔다.

[맨체스터 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=홀란이 14일(한국시간) 2026-2027 EPL 4라운드 맨유 원정 경기에 골을 넣고 포효하고 있다. 2026.9.14 psoq1337@newspim.com

진짜 문제는 홀란의 앞선 위치에 있던 엔소 페르난데스였다. 오프사이드 위치에 있던 엔소가 공을 향해 몸을 던지며 다이빙 헤더를 시도했고, 이는 바로 뒤에 있던 맨유 수비수 리산드로 마르티네스의 수비 판단과 동작에 직접적인 영향을 미쳤다. 공이 엔소의 머리에 맞지 않고 지나갔더라도 플레이에 개입했기 때문에 오프사이드 반칙이 선언됐어야 했다.

논란이 확산하자 EPL 심판기구(PGMOL)는 경기 후 성명을 통해 판정 오류를 공식 인정했다. 심판기구는 "VAR 심판진이 엔소의 위치가 미친 잠재적 영향을 인식하지 못했다"며 "주심에게 직접 영상을 확인하도록 온필드 리뷰를 권고했어야 했다"고 밝히며 맨유 측에 사과의 뜻을 전했다. 해당 판정에 대한 재검토도 약속했다.

억울하게 안방에서 패배를 떠안은 캐릭 감독은 "모든 기술과 화면을 동원하고도 왜 제대로 된 판정을 내리지 못하는지 이해가 안 된다"며 분통을 터뜨렸다. 수비수 마르티네스 역시 "매 시즌 심판들이 찾아와 규정을 설명하지만 5~6명이나 되는 심판진이 이런 실수를 저지르는 건 용납이 안 된다"며 강하게 비판했다.

[맨체스터 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=마이클 캐릭 맨유 감독이 14일(한국시간) 2026-2027 EPL 4라운드 맨시티와의 홈 경기에서 경기를 지켜보고 있다. 2026.9.14 psoq1337@newspim.com

판정 논란 속에서도 승점 3을 챙긴 맨시티는 개막 4연승(승점 12)을 달리며 아스널에 골득실에서 뒤진 리그 2위에 올랐다. 홀란은 맨유전 통산 9호 골을 성공시키며 웨인 루니와 세르히오 아궤로를 넘어 역대 맨체스터 더비 최다 득점 신기록을 작성했다. 억울한 패배를 당한 맨유는 1승 1무 2패(승점 4)로 13위에 머물렀다.

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