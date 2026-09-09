[UCL] '황인범 22분' 포르투, '홀란 멀티골' 맨시티에 0-2 완패

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 국가대표 미드필더 황인범(FC 포르투)이 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 무대에서 교체 출전했으나 팀의 패배를 막지 못했다.

포르투는 9일(한국시간) 포르투갈 포르투의 에스타디우 두 드라강에서 열린 2026-27시즌 UCL 리그 페이즈 1차전 홈경기에서 맨체스터 시티에 0-2로 졌다. 벤치에서 경기를 시작한 황인범은 0-1로 끌려가던 후반 23분 알란 바렐라를 대신해 그라운드를 밟아 약 22분간 활약했지만 경기 흐름을 뒤집지는 못했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 황인범. [사진=포르투 SNS] 2026.09.09 psoq1337@newspim.com

경기 초반부터 맨시티의 일방적인 공세가 펼쳐졌다. 맨시티는 전반에만 수차례 결정적인 슈팅을 퍼부으며 포르투 골문을 위협했다. 포르투는 단 1개의 슈팅도 때리지 못하며 고전했으나 디오구 코스타 골키퍼의 연이은 슈퍼 세이브 덕에 전반을 0-0으로 버텼다.

하지만 후반 시작과 동시에 균형이 깨졌다. 후반 2분 라얀 셰르키의 패스를 받은 엔조 페르난데스가 박스 안으로 올려준 크로스를 엘링 홀란이 헤더로 마무리지으며 선제골을 터뜨렸다. 포르투는 바렐라의 중거리 슈팅과 윌리엄 고메스의 연속 슈팅으로 반격에 나섰지만 골대를 벗어났다.

[포르투 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자=홀란이 9일(한국시간) UCL 리그 페이즈 1차전 원정경기에서 승리한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.9.9 psoq1337@newspim.com

포르투는 후반 23분 황인범과 보르하 사인스를 투입해 중원에 변화를 주며 만회골을 노렸다. 그러나 맨시티의 압도적인 전방 압박과 경기 운영에 막혀 위협적인 기회를 만들지 못했다. 오히려 후반 추가시간 라얀 아이트-누리의 컷백을 받은 홀란에게 밀어넣기 추가골을 내주며 무너졌다. 홀란은 UCL 통산 60번째 경기에서 60호골을 달성했다.

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