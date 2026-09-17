선관위 특검, 중앙선관위 등 9곳 압수수색…출범 10일만 첫 강제수사

AI 핵심 요약beta
- 선관위 특검팀이 17일 중앙·지역선관위 9곳을 압수수색했다.
- 특검팀은 투표용지 부족 사태 자료 확보에 나섰다.
- 특검팀은 12개 의혹과 관련 사건을 수사한다.
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[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태를 수사하는 선거관리위원회 특검팀이 중앙선관위와 지역선관위 등 9곳에 대한 압수수색에 나섰다.
특검팀은 17일 언론 공지를 통해 이날 오전 9시 10분부터 중앙선관위와 경기·인천·부산·대구 등 지역선관위 등 9곳에 특검보 1명, 검사 6명, 수사관 68명을 보내 압수수색 중이라고 밝혔다.
선관위 특검팀이 강제수사에 나선 것은 지난 7일 출범 후 10일 만이다. 이날 압수수색에는 디지털 포렌식 인력 22명도 투입됐다.
특검팀은 "이번 압수수색은 선관위 특검법에 규정된 제9회 전국동시지방선거 투표용지 부족사태 등과 관련된 자료들을 확보하기 위한 것"이라며 "법과 원칙에 따라 필요한 자료를 확보하고 관련 사실관계를 신속하고 면밀하게 확인할 예정"이라고 설명했다.
선관위 특검팀은 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태와 투표율 집계 조작, 선관위 관계자들의 외유성 출장, 부정 채용 등 12개 의혹을 수사한다. 수사 과정에서 인지된 관련 사건도 수사 범위에 포함된다.
hong90@newspim.com