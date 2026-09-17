KB캐피탈, 임직원 기부물품에 매칭 기부…취약계층에 2500만원 전달

AI 핵심 요약beta
- KB캐피탈이 17일 추석 맞아 기부했다.
- 임직원 물품 2450점과 기부금 2500만원이다.
- 취약계층 지원과 나눔 확산에 쓴다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB캐피탈이 추석을 맞아 임직원 참여로 마련한 기부물품 2450점과 기부금 2500만원을 아름다운가게에 전달했다고 17일 밝혔다.
이번 기부는 임직원이 직접 참여하는 사내 캠페인을 통해 나눔 문화를 확산하고 지역사회 취약계층을 지원하기 위해 마련됐다.
KB캐피탈은 지난 7월 13일부터 8월 7일까지 4주간 임직원을 대상으로 기부 캠페인을 진행했다. 임직원들은 의류와 잡화, 도서 등 총 2450점의 물품을 기부했으며, KB캐피탈은 기부물품 1점당 1만원을 매칭해 총 2500만원의 기부금을 조성했다.
기부금은 아름다운가게가 운영하는 '아름다운 나눔 보따리' 사업에 활용된다. 수도권 외 지역의 경제적·환경적 어려움을 겪는 취약계층에 약 10만원 상당의 생필품으로 구성된 나눔 보따리를 지원할 예정이다.
KB캐피탈은 지난 16일 아름다운가게 양재점에서 임직원 기부물품을 판매하는 '아름다운 특별전'도 열었다. 특별전 판매 수익금 일부는 추가로 기부해 지역사회 지원에 활용한다.
빈중일 KB캐피탈 대표이사는 "임직원들의 적극적인 참여와 성원으로 마련된 이번 기부가 지역사회 취약계층에 실질적인 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 소외계층을 위한 나눔과 지원을 통해 포용금융을 실천하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com