기계설비건설공제조합, 카카오톡 보증서비스 6종으로 확대

AI 핵심 요약beta
- 기계설비건설공제조합은 17일 AI 모바일 보증서비스를 6종으로 늘린다고 밝혔다.
- 오는 10월 1일부터 카카오톡으로 선급금·건설기계·하도급 보증을 추가 신청한다.
- 계약서 업로드 시 AI·OCR로 자동 입력해 신청 편의를 높였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
입찰·계약·하자보수 포함 총 6종 지원
[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 기계설비건설공제조합이 카카오톡으로 신청할 수 있는 'AI 모바일 보증서비스' 대상을 기존 3종에서 6종으로 확대한다.
17일 기계설비건설공제조합은 오는 10월 1일부터 카카오톡을 통해 이용할 수 있는 'AI 모바일 보증서비스' 대상 보증을 확대한다고 밝혔다.
조합은 앞서 카카오톡 채널을 기반으로 입찰보증과 계약보증, 하자보수보증을 모바일에서 신청할 수 있는 서비스를 선보였다.
계약서를 업로드하면 인공지능(AI)과 광학문자인식(OCR) 기술을 활용해 공사명과 계약금액, 공사기간 등 주요 내용을 자동으로 인식해 신청서에 입력하는 방식이다.
이번 확대를 통해 기존 3종에 선급금보증과 건설기계대여대금지급보증, 하도급대금지급보증이 추가된다. 선급금보증은 보증금액 1억원 미만을 대상으로 한다. 조합원은 카카오톡에서 모두 6종의 보증을 신청할 수 있게 된다.
새롭게 추가되는 보증은 공사 수행 과정에서 조합원의 이용 빈도가 높은 주요 보증업무다. 조합은 모바일 신청이 가능해지면서 관련 절차를 보다 편리하게 처리할 수 있을 것으로 보고 있다.
조합은 앞으로 조합원의 이용 수요와 업무 특성을 반영해 모바일 플랫폼에서 처리할 수 있는 업무 범위를 지속적으로 확대하고 서비스를 고도화할 방침이다.
최운구 기계설비건설공제조합 이사장 직무대행은 "이번 서비스 확대를 통해 조합원들이 공사 수행 중 자주 찾는 주요 보증업무까지 카카오톡으로 더욱 빠르고 편리하게 처리할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 인공지능 등 디지털 혁신 기술을 적극 활용해 맞춤형 이용 편의를 높이고 조합원 중심의 디지털 서비스를 지속해서 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
Q. 기계설비건설공제조합의 'AI 모바일 보증서비스'는 무엇인가요?
A. 카카오톡을 통해 보증을 신청할 수 있는 서비스입니다. 계약서를 업로드하면 인공지능(AI)과 광학문자인식(OCR) 기술이 공사명과 계약금액, 공사기간 등 주요 내용을 자동으로 인식해 신청서에 입력해줍니다.
Q. 기존에는 어떤 보증을 모바일로 신청할 수 있었나요?
A. 입찰보증과 계약보증, 하자보수보증 등 3종을 카카오톡에서 신청할 수 있었습니다.
Q. 10월 1일부터 새로 추가되는 보증은 무엇인가요?
A. 선급금보증과 건설기계대여대금지급보증, 하도급대금지급보증이 새로 추가됩니다. 이에 따라 카카오톡에서 신청할 수 있는 보증은 모두 6종으로 늘어납니다.
Q. 선급금보증은 금액 제한이 있나요?
A. 네. 모바일로 신청할 수 있는 선급금보증은 보증금액 1억원 미만을 대상으로 합니다.
Q. 조합은 앞으로 모바일 서비스를 어떻게 확대할 계획인가요?
A. 조합원의 이용 수요와 업무 특성을 반영해 모바일 플랫폼에서 처리할 수 있는 업무 범위를 계속 넓히고 서비스를 고도화할 계획입니다. 인공지능 등 디지털 기술을 활용해 조합원 중심의 이용 편의도 강화할 방침입니다.
chulsoofriend@newspim.com