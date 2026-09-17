넥슨 '템빨: 오버기어드', 10월 1일 사전등록 시작

AI 핵심 요약beta
- 넥슨이 10월 1일 템빨: 오버기어드 사전등록을 시작했다
- 사전등록 참여자에게는 정식 서비스 후 게임 혜택을 준다
- 넥슨은 연내 한국·대만 등에서 크로스플랫폼 출시할 예정이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
한국·대만·홍콩·마카오 연내 출시
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 넥슨은 그레이게임즈가 개발 중인 신작 MMORPG '템빨: 오버기어드(OVERGEARED)'의 사전등록을 오는 10월 1일부터 시작한다고 17일 밝혔다.
사전등록은 10월 1일 오전 10시부터 공식 사전등록 페이지와 카카오, 구글플레이, 앱스토어를 통해 진행된다. 사전등록에 참여한 이용자에게는 정식 서비스 이후 게임 내 혜택을 제공할 예정이다.
넥슨은 사전등록 일정 공개와 함께 공식 유튜브 채널에서 시네마틱 영상을 공개했다. 영상에는 무기 '검'의 시점에서 펼쳐지는 게임 세계관과 대규모 전투, 거대 몬스터와의 전투 등이 담겼다.
사전등록 시작일에는 개발 방향성과 주요 콘텐츠를 소개하는 팟캐스트 형식의 영상 콘텐츠 '템빨: 오버토크' 1편도 공개한다. 영상에서는 경쟁형 MMORPG를 지향하는 게임의 특징과 장비를 중심으로 한 성장 시스템 등을 소개한다. 후속 영상도 순차적으로 공개할 예정이다.
'템빨: 오버기어드'는 웹소설·웹툰 '템빨' IP를 기반으로 그레이게임즈가 개발 중인 MMORPG다. 원작은 카카오페이지 웹소설·웹툰 합산 13억뷰를 기록했으며 아시아 웹소설 플랫폼 '우시아월드' 인기 1위, 일본 플랫폼 '픽코마' 누적 좋아요 8528만 등을 기록했다.
넥슨은 '템빨: 오버기어드'의 퍼블리싱을 맡아 한국과 대만, 홍콩, 마카오에서 PC·모바일 크로스플랫폼으로 연내 출시할 예정이다.
flurry327@newspim.com