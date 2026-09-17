스마일게이트 퓨처랩, '엔터테크·GES 서울 2026'서 비버롹스 홍보관 운영

AI 핵심 요약beta
- 스마일게이트 퓨처랩이 17일 엔터테크·GES 서울 2026서 비버롹스 홍보관을 연다.
- 홍보관에는 역대 출품작 5종 시연과 방문객 이벤트를 마련했다.
- 비버롹스는 12월 18일부터 20일까지 SETEC서 열린다.
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비버롹스 티켓 80% 할인…한정판 기념품도 제공
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 스마일게이트 퓨처랩은 '엔터테크·GES 서울 2026'에서 인디게임 축제 '비버롹스(BeaverRocks)' 홍보관을 운영한다고 17일 밝혔다.
퓨처랩은 이번 홍보관을 통해 오는 12월 열리는 비버롹스를 알리고 관람객과의 접점을 확대할 계획이다.
홍보관에는 역대 비버롹스 출품작 5종의 시연 공간이 마련된다. 피프티원퍼센트의 '페블나이츠', 팀오파츠의 '프로스토리', 메이플라이의 '레버넌트', 팀 다이노파워의 '풍비박산', 스튜디오 브라키오의 '모듈 버서크' 등이 참여한다.
방문객 대상 이벤트도 진행한다. 비버롹스 카카오톡 공식 채널을 추가하거나 부스를 체험한 관람객에게 한정판 기념품을 제공한다. 비버롹스 페스티벌 티켓도 정가 대비 80% 할인된 가격에 판매한다.
비버롹스는 인디게임 창작자와 관람객이 게임을 시연하고 교류하는 행사다. 지난 4년간 611개 창작팀이 참여했으며 누적 관람객은 4만4000명을 기록했다.
올해 행사는 12월 18일부터 20일까지 서울 강남구 SETEC 제1·2전시장에서 열린다.
'엔터테크·GES 서울 2026'은 게임·e스포츠 등 K-콘텐츠와 인공지능(AI) 등 첨단기술을 다루는 행사로, 오는 18일부터 20일까지 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 개최된다.
이번 홍보관 운영은 퓨처랩과 서울경제진흥원이 청년 창작자와 게임 콘텐츠 성장을 지원하기 위해 체결한 업무협약의 일환이다. 오는 12월 비버롹스에서는 GES 홍보관도 운영할 예정이다.
flurry327@newspim.com