위메이드맥스 '로스트 소드', 신규 캐릭터 '크라사' 추가

AI 핵심 요약beta
- 위메이드맥스가 17일 모바일 RPG 로스트 소드 대규모 업데이트를 했다.
- 신규 캐릭터 크라사와 메모리얼 코스튬을 추가했다.
- 구글 플레이 게임즈 지원과 추석 이벤트도 진행한다.
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14일간 추석 이벤트 진행
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 위메이드맥스는 자회사 위메이드커넥트가 서비스하고 코드캣이 개발한 모바일 서브컬처 RPG '로스트 소드'에 대규모 업데이트를 실시한다고 17일 밝혔다.
이번 업데이트를 통해 신규 캐릭터 '크라사'를 추가한다. 크라사는 '제국의 집정관'이라는 이명을 가진 전격 속성 후열 사수 캐릭터로, 은빛 와이어를 활용해 전투를 펼친다. 크라사의 메모리얼 코스튬도 함께 선보인다.
서비스 플랫폼도 확대한다. '구글 플레이 게임즈(Google Play Games)' 지원을 시작해 모바일과 PC에서 게임을 이용할 수 있도록 했다. 향후 스팀(Steam) 출시도 준비할 예정이다.
추석을 맞아 각종 이벤트도 진행한다. 업데이트 이후 14일 동안 매일 보상을 받을 수 있는 '달맞이 미션'과 빙고 완성 시 보상을 지급하는 '바니 엘리의 빙고' 등을 운영한다.
추석 기념 인게임 이모티콘 8종도 추가한다. 이와 함께 장비 프리셋 기능을 개선하는 등 편의성 관련 시스템 개편도 적용한다.
flurry327@newspim.com