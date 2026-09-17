민트로켓 '데이브 더 다이버', 모바일 버전 글로벌 출시

AI 핵심 요약beta
- 민트로켓이 데이브 더 다이버 모바일판을 17일 글로벌 출시했다.
- 모바일판은 PC·콘솔판을 최적화했고 주요 콘텐츠를 함께 넣었다.
- 중국판은 100만장 넘게 팔렸고 본편은 30일까지 할인했다.
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'드렛지' 컬래버·'인 더 정글' DLC 첫날부터 제공
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 민트로켓은 하이브리드 해양 어드벤처 게임 '데이브 더 다이버'의 모바일 버전을 17일 글로벌 정식 출시했다고 밝혔다.
'데이브 더 다이버'는 블루홀을 탐험하는 어드벤처 요소와 초밥집 운영을 결합한 게임이다. 낮에는 해양 생물을 채집하고 밤에는 채집한 재료로 초밥집을 운영하는 방식으로 진행된다.
게임은 글로벌 누적 판매량 1000만장을 돌파했다. 국내 개발 싱글 패키지 게임 가운데 처음 세운 기록이다.
모바일 버전은 애플 앱스토어와 구글플레이를 통해 글로벌 동시 출시됐다. PC·콘솔 버전의 게임성을 모바일 환경에 맞게 조정하고 조작 방식을 최적화했다.
지난 2월 중국에서 먼저 출시된 모바일 버전은 100만장 이상 판매됐으며, 애플 앱스토어 유료 게임 차트와 탭탭 유료 게임 차트에서 각각 1위를 기록했다.
PC·콘솔 버전에서 제공된 주요 콘텐츠도 모바일 버전에 포함됐다. 낚시 어드벤처 게임 '드렛지(DREDGE)'와의 컬래버레이션 콘텐츠와 대형 확장 DLC '인 더 정글'을 출시 첫날부터 플레이할 수 있다.
본편 구매 이용자에게는 '코브라의 보트 스킨', '디지털 아트북', '오리지널 사운드트랙'으로 구성된 '디지털 엑스트라'도 무료로 제공한다.
민트로켓은 모바일 버전 출시를 기념해 오는 30일까지 애플 앱스토어와 구글플레이에서 본편을 할인 판매한다.
또 오는 10월 8일 열리는 해외 게임 쇼케이스 'The Triple-i Initiative'에 참가해 '데이브 더 다이버' 관련 신규 정보도 공개할 예정이다.
flurry327@newspim.com