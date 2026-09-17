하나카드, 대한방사선사협회 제휴카드 출시…보수교육비 할인

AI 핵심 요약beta
- 하나카드가 17일 대한방사선사협회와 제휴카드 협약을 맺었다.
- 협회 회원 전용 JADE Classic 카드로 맞춤 혜택을 제공한다.
- 연회비 12만원에 바우처와 공항 라운지 혜택을 담았다.
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[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 하나카드가 대한방사선사협회와 손잡고 협회 회원을 위한 맞춤형 제휴카드를 선보인다.
하나카드는 대한방사선사협회와 회원 복지 증진 및 공동 이익 확대를 위한 제휴카드 출시 업무협약을 체결했다고 17일 밝혔다.
이번 협약에 따라 양사는 최근 누적 발급 40만장을 돌파한 하나카드의 프리미엄 카드 브랜드 'JADE'를 기반으로 대한방사선사협회 회원을 위한 맞춤형 혜택을 제공할 예정이다. 협회 보수교육비 할인 등 방사선사 회원들의 이용 특성을 반영한 서비스도 마련한다.
출시 예정인 '대한방사선사협회 JADE Classic 카드'는 기존 JADE Classic 카드와 동일하게 연회비 12만원으로 최대 10만원 상당의 프리미엄 바우처를 제공한다.
바우처는 ▲신세계상품권 10만원 ▲호텔 다이닝 10만원 할인 ▲SK주유권 10만원 ▲배달의민족 상품권 10만원 ▲하나머니 9만원 가운데 연 1회 선택해 이용할 수 있다.
해외여행 관련 혜택도 제공한다. 전 세계 주요 공항 라운지를 하루에 본인과 동반자 2인까지 총 3명이 무료로 이용할 수 있도록 할 예정이다.
박종창 대한방사선사협회 회장은 "이번 하나카드와의 제휴를 통해 회원들에게 실질적인 금융 혜택과 프리미엄 서비스를 제공할 수 있게 돼 기쁘다"며 "앞으로도 회원 복지 향상과 협회 발전을 위한 다양한 협력 사업을 이어가겠다"고 말했다.
이완근 하나카드 영업그룹장은 "의료 현장에서 국민 건강을 위해 힘쓰는 방사선사 회원들에게 하나카드의 'JADE Classic' 서비스를 선보이게 돼 뜻깊다"며 "맞춤형 제휴카드 출시를 시작으로 양사가 함께 성장할 수 있도록 긴밀한 파트너십을 구축하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com