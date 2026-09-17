파커스 "알록, K-뷰티 디바이스 글로벌 진출 본격화"

AI 핵심 요약beta
- 파커스가 17일 알록의 스킨맥스로 K-뷰티 진출을 본격화했다.
- 알록은 7월 뉴욕·LA서 론칭하며 해외 유통 협력을 논의했다.
- 온·오프라인 투트랙으로 확장하고 반복구매 모델도 구축했다.
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[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 파커스는 자회사 알록이 AI 뷰티 디바이스 '스킨맥스'를 통해 글로벌 K-뷰티 시장 진출을 본격화한다고 17일 밝혔다.
알록은 파커스의 LED 원천기술을 바탕으로 추진 중인 K-뷰티 플랫폼 사업의 핵심 자회사다. 디바이스와 화장품을 결합한 스킨맥스로 미국, 일본, 동남아 등 K-뷰티 수요가 높은 지역을 중심으로 사업을 확대하고 있다.
회사에 따르면 알록은 지난 7월 뉴욕과 로스앤젤레스에서 스킨맥스 현지 론칭 행사를 개최했다. 현지 인플루언서, 피부과 전문의, 에스테틱 전문가 등 뷰티업계 관계자와 고객들에게 제품을 선보였으며, 글로벌 유통업체들이 입점과 판매 협력을 제안하고 있어 공급 논의를 진행 중이다.
알록은 온라인과 오프라인을 동시에 확대하는 투트랙 전략을 추진한다. 온라인에서는 글로벌 이커머스 플랫폼을 중심으로 소비자 접점을 넓히고, 오프라인에서는 국가별 주요 유통망 및 현지 판매 채널과 협력할 예정이다. 온라인을 통해 브랜드 인지도와 초기 시장 반응을 확보한 후 현지 오프라인 유통망을 확대해 K-뷰티 디바이스로 자리매김할 계획이다.
회사에 따르면 국내에서도 자사몰, 올리브영 온라인몰, 시코르 등 주요 온·오프라인 유통채널에 입점했으며, 향후 오프라인 매장 입점을 추가로 확장할 예정이다.
알록은 지난 6월 스킨맥스를 출시했다. 디바이스 판매에 그치지 않고 세럼 등 소모성 화장품의 반복 구매를 유도하는 '면도기-면도날' 사업모델을 구축했다. 이를 통해 고객당 생애가치를 높이고 지속적인 매출을 창출할 계획이다.
파커스 관계자는 "K-뷰티에 대한 글로벌 소비자들의 관심이 화장품을 넘어 뷰티 디바이스와 홈케어 영역으로 확대되고 있다"며 "알록의 디바이스 기술력과 K-뷰티 제품 경쟁력을 바탕으로 글로벌 시장에서 차별화된 브랜드 경쟁력을 확보하고 K-뷰티 플랫폼 사업을 파커스의 새로운 성장동력으로 육성해 나갈 것"이라고 말했다.
nylee54@newspim.com