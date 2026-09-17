컴투스 'SWC2026' 지역 컵 개막…새 룰 '스택 밴' 첫 적용

AI 핵심 요약beta
- 컴투스가 26일 유럽 컵으로 SWC2026 지역 컵을 시작했다.
- 올해 지역 컵은 유럽·아메리카·아시아퍼시픽서 순차 개최했다.
- 각 지역 상위 3명은 서울 월드 파이널에 진출한다.
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상위 3명씩 월드 파이널 진출
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 컴투스의 글로벌 e스포츠 대회 '서머너즈 워 월드 아레나 챔피언십 2026(SWC2026)'이 오는 26일 유럽 컵을 시작으로 지역 컵 일정에 돌입한다.
올해 지역 컵은 유럽과 아메리카, 아시아퍼시픽 지역에서 순차적으로 열린다. 각 지역 컵 상위 3명은 서울에서 개최되는 월드 파이널에 진출한다.
이번 대회에서는 새 경기 규칙인 '스택 밴(Stack Ban)'이 적용된다. 1세트에서는 프리밴 없이 경기를 진행하고, 2세트부터 양 선수가 지정한 프리밴 몬스터가 누적되는 방식이다.
5전 3선승제를 기준으로 양 선수 합산 최대 8개의 몬스터를 사용할 수 없게 된다. 세트가 진행될수록 선택할 수 있는 몬스터가 줄어들어 특정 조합에 의존하기보다 다양한 몬스터를 활용하는 전략이 중요해진다.
지역 컵 개최지도 확대됐다. 유럽 컵은 독일 함부르크, 아메리카 컵은 캐나다 토론토, 아시아퍼시픽 컵은 태국 방콕에서 열린다. 세 도시 모두 올해 지역 컵 개최지로 새롭게 선정됐다.
지역별 주요 선수들도 출전한다. 아시아퍼시픽 컵에서는 2018년 SWC 우승자인 한국의 BEAT.D를 비롯해 '서머너즈 워 한일 슈퍼매치' 일본 MVP 출신 VISHA, 태국 SWC 캐스터 출신 YEONHONG-187 등이 참가한다.
유럽 지역에서는 P4FFIX, RAXXAZ, OBABO와 함께 2021년부터 3년 연속 지역 우승을 기록한 PINKROID가 출전한다. 아메리카 컵에서는 지역 컵 2년 연속 우승 기록을 보유한 TRUEWHALE과 브라질의 ZEZAS 등이 경쟁한다.
유럽 컵은 오는 26일, 아메리카 컵은 10월 11일, 아시아퍼시픽 컵은 10월 17일 열린다.
각 지역 컵에서 선발된 9명에 중국 지역 선발전 본선 통과자 TARS와 KANGJING, 오픈 퀄리파이어 한국 1위 SKIT를 더한 총 12명이 서울에서 열리는 월드 파이널에 출전한다.
SWC는 컴투스의 모바일 역할수행게임(RPG) '서머너즈 워: 천공의 아레나'를 종목으로 하는 글로벌 e스포츠 대회로 올해 10회째를 맞았다.
flurry327@newspim.com