"사우디, 동서 송유관 수일 내 절반 수준 재가동"

AI 핵심 요약beta
- 사우디 아람코가 16일 드론 피격 동서 송유관 복구에 나섰다
- 손상 구간 우회로 수송량 절반 수준을 수일 내 회복한다
- 아람코는 약 6주 내 송유관 완전 정상화를 목표로 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최원진 기자= 사우디아라비아가 지난주 드론 공격으로 가동이 중단된 동서 송유관이 수일 내 수송 용량의 절반 수준을 회복할 것으로 보인다.
16일(현지시간) 블룸버그 통신은 사안에 정통한 소식통을 인용해 사우디 국영 아람코가 손상된 구간을 우회하는 작업을 진행 중이며, 이를 통해 송유관 용량의 일부를 복구할 수 있을 예정이다.
아람코는 향후 약 6주 내에 해당 송유관을 완전 정상화하는 것을 목표로 하고 있다.
해당 송유관은 사우디 동부 유전지대와 홍해 연안의 얀부 항구를 잇는 총 1천200km 길이의 대륙 횡단 송유관이다. 일일 수송 능력이 700만 배럴에 달한다. 지난주 이라크 내 친이란 민병대의 드론 공격을 받아 가동이 전격 중단된 바 있다.
이 송유관은 이란과의 전쟁으로 봉쇄되다시피 한 호르무즈 해협을 우회해 사우디 원유를 수출할 수 있는 유일한 '생명줄' 역할을 해왔다. 이 때문에 이번 중단으로 유가가 배럴당 107달러를 돌파하는 등 글로벌 원유 시장의 수급 불안이 극에 달한 상태다.
아람코와 사우디 에너지부는 이번 복구 일정에 대한 공식 확인 요청에 응하지 않았다.
wonjc6@newspim.com