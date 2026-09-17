피에이티, 윤현민·장희진 모델 26FW 캠페인 선보여

AI 핵심 요약beta
- 피에이티가 17일 윤현민·장희진과 26FW 캠페인을 발표했다.
- 이번 캠페인은 함께라서 편안한 순간과 에이지리스 스타일을 담았다.
- 캐시미어·니트·컴포트 팬츠 등 신상품도 공개했다.
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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 선진 대한민국 최초의 패션 브랜드 피에이티(PAT)가 배우 윤현민, 장희진과 함께한 26FW 시즌 캠페인을 공식 발표했다.
이번 캠페인은 '함께라서 편안한 모든 순간(Comfort Moments)'을 주제로 서로 다른 연령대와 라이프스타일을 연결하는 브랜드 고유의 에이지리스 스타일을 소개한다. 다채로운 관계 속 일상을 통해 편안함의 가치를 전달하며 공감대 형성 가능한 스타일을 제시한다.
캠페인에는 배우 윤현민과 장희진이 참여해 현대적인 공간을 배경으로 편안하면서도 세련된 착장을 선보였다. 특정 연령이나 취향에 국한되지 않고 일상에서 자연스럽게 접할 수 있는 에이지리스 스타일과 함께할 때 편안해지는 순간을 담아냈다.
피에이티는 Priceless, Ageless, Timeless를 핵심 가치로 전개된다. 착용 시 편안한 착용감과 품격을 제공하는 소재, 일상에 자연스럽게 접목되는 베이직 디자인, 변함없는 품질을 바탕으로 일상에서 오래 동행할 수 있는 가치를 담았다.
26FW 시즌 대표 라인업으로는 캐시미어 시리즈, 울 원단과 미니멀한 디자인의 에센셜 니트 시리즈, 활동성을 넓힌 컴포트 팬츠가 제시된다. 고급 소재와 안정감 있는 핏, 실용적 디테일을 보강해 일상생활 및 다양한 라이프스타일에 어우러지도록 기획했다.
이번 캠페인은 '함께라서 편안한 모든 순간'이라는 주제를 바탕으로 메인 필름 1편과 캐시미어 시리즈, 에센셜 가디건, 컴포트 팬츠를 조명한 숏폼 영상 3편으로 구성된다. 각 콘텐츠는 피에이티가 전달하고자 하는 편안함의 가치와 에이지리스 스타일을 다각도로 포착해 공식 채널에서 선보일 예정이다.
피에이티의 26FW 신규 컬렉션은 공식 온라인몰 및 전국 오프라인 매장에서 확인할 수 있다.
whitss@newspim.com