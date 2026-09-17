LGU+·현대엘리베이터, 승강기 AI 음성인식 원격관제 업무협약

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스와 현대엘리베이터가 15일 AI 승강기 관제 협약을 맺었다.
- MIRI에 M2M과 AI 음성인식을 적용해 응답 속도를 높인다.
- 보안관제와 U+SASE를 더해 원격관제 안전성을 강화한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스와 현대엘리베이터가 인공지능(AI) 기반 승강기 원격관제 시스템을 고도화한다. 두 회사는 15일 서울 종로구 현대그룹빌딩에서 스마트 원격관제 플랫폼 협력을 위한 업무협약을 체결했다.
양사는 현대엘리베이터의 스마트 원격관제 플랫폼 'MIRI'에 LG유플러스의 M2M(사물지능통신) 서비스를 적용한다. 승강기와 관제센터 간 무선 통신을 도입해 시스템 신뢰도를 강화하는 것이다.
핵심 협력 과제는 AI 음성인식 기술을 승강기 비상통화장치에 적용하는 것이다. 현재 비상통화는 오작동이나 장난전화, 단순 문의 등으로 작동되는 경우가 많아 실제 긴급 상황 대응에 지연이 발생할 수 있다.
AI가 1차적으로 통화 내용을 분석해 단순 문의나 오작동은 자동 응답하고 긴급 상황만 전담 직원이 즉시 처리하는 방식으로 대응 속도를 높일 계획이다.
보안 분야에서도 협력을 확대한다. LG유플러스의 보안관제 서비스와 클라우드 기반 통합 보안 플랫폼(U+SASE)을 MIRI에 적용해 원격관제 시스템의 보안을 강화할 방침이다.
두 회사는 2023년 승강기 내 AI CCTV로 비명·쓰러짐·장시간 체류 등 이상 상황을 감지하는 'MIRI View' 서비스를 공동 개발한 바 있다.
임장혁 LG유플러스 엔터프라이즈고객그룹장(전무)은 "이번 협력은 안정적인 무선 통신을 기반으로 AI와 보안 영역을 유기적으로 결합해 승강기 원격관제 시스템을 혁신한다는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 현대엘리베이터와 긴밀하게 협력해 고객 안전과 편의를 높일 수 있는 다양한 혁신 과제를 발굴할 것"이라고 말했다.
최석규 현대엘리베이터 서비스사업본부장(전무)은 "향후 승강기의 경쟁력은 기계적 성능을 넘어 안정적으로 연결되고 얼마나 위기 상황에 신속·정확하게 대응하느냐에서 갈릴 것"이라며 "LG유플러스와 함께 승강기 서비스에 AI·통신·보안 역량을 더해, 한 차원 높은 안전과 편의를 구현하겠다"고 전했다.
origin@newspim.com